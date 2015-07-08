Вмешательство правительства в китайский рынок было большой ошибкой

За последние три недели сравнительный индекс для обозначенных в юанях акций упал более чем на 30%, несмотря на усилия правительства прервать падение. Вопросов у рынка сейчас предостаточно, так как инвесторы и аналитики активно спорят о том, следовало ли вообще правительству вмешиваться.

Есть те, кто выступает за то, что рынок надо было спасать, потому что Китай приближается к финансовому кризису, если продолжится обвал акций. А правительство, по их мнению, должно извлечь урок американских регуляторов, которые не успели достаточно быстро отреагировать, чтобы предотвратить банкротство Lehman Brothers. Они также говорят, что китайское правительство должно создать инвестиционный фонд с капиталом, обеспеченным центральным банком, чтобы купить акции, пока рынок вновь не оживится.

Эти голоса звучали так громко, что регулятору трудно было игнорировать их. Ряд мер был реализован, чтобы укрепить доверие инвесторов, но критики говорят, что они были непоследовательными и только доказали, что политики потеряли свое направление. Суть заключается в следующем: только системный риск, который угрожает финансовой стабильности, оправдывает правительственную помощь.

ЕЦБ определяет финансовую устойчивость как «состояние, в котором финансовая система - посредники, рынки и рыночная инфраструктура - может выдержать удары без значительных потерь в области финансового посредничества и эффективно распределить сбережения в продуктивные инвестиции". По этому определению, рынок акций не ставит под угрозу финансовую стабильность Китая еще потому, что падение акций пока не вызвал неприятности у крупных финансовых учреждений. Ценные бумаги компаний все еще в безопасности, несмотря на то, что они "отдали" около 2 трлн юаней ($320 млрд) инвесторам благодаря маржинальной торговле и краткосрочным ставкам.

Некоторые люди опасаются, что плохие кредиты банков могут увеличиться. Банки действительно направили около 1,5 трлн юаней на управление капиталом на фондовом рынке с помощью структурирования финансовых производных, так называемых продуктов "зонтичного доверия", но эти фонды являются относительно безопасными, потому что инвесторы, которые заимствовали деньги, чтобы купить акции, в первую очередь возьмут убытки на себя. Банки также участвуют в другой сложной схеме, потому что они отдали около 1 трлн юаней компаниям, которые использовали свои акции в качестве залога. Когда цены этих акций падают, стоимость залога тоже уменьшается. Но для баланса большинства банков это не очень страшно, пока цена акций этих компаний не упадет более чем на 60%.

В целом крупные финансовые учреждения — особенно банки - по-прежнему в безопасности, несмотря на недавние потрясения. Люди, которые потеряли много денег, а затем попросили выручить из беды, делают ставку на системные покупки и не хеджируют средства от риска.

К сожалению, регулятор ценных бумаг вновь поддался давлению и принимает меры, которые не выполняют свою задачу. В субботу представители 21 брокера были вызваны в штаб-квартиру Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Вскоре эти компании объявили, что они будут использовать свой собственный капитал (около 120 миллиардов юаней), чтобы купить ведущие биржевые фонды, связанные с голубыми фишками на биржах в Шэньчжэне и Шанхае. Они также обещали не продавать что-либо из своих активов, пока эталонный индекс Shanghai Composite не восстановится хотя бы до отметки 4500.

Это точно не рыночные механизмы решения проблемы. Любой здравомыслящий человек знает, что 120 млрд юаней не достаточно, чтобы обратить вспять падение рынка. И вмешательство правительства вызывает вопрос: кто примет на себя вину, если компании потерпят убытки, потому что должны были делать инвестиции вопреки своему желанию?

Рынок рухнул, потому что по сути акции были переоценены и торговая наценка была чрезмерной. Регулятор действовал слишком медленно, чтобы взять под контроль маржинальную торговлю, которая была без присмотра. Когда он, наконец, начал решительно действовать 23 июня, он тем самым перерезал каналы, через которые инвесторы брали заемные деньги из банков, а не тронул брокеров, поэтому рынок ушел в свободное падение.

Давление продолжает нарастать от инвесторов, которые были вынуждены потерять из-за того, что скольжение вниз продолжается, и регулятор снова уступил. Его недавние шаги были обнадеживающими, и, похоже, он продолжит кредитовать инвесторов, хотя это может усилить риск, который он так пытался контролировать. Регулятор хочет стабилизировать рынок, присматривая за розничными инвесторами, которые могут все моментально потерять, но это в конечном итоге может только еще больше навредить. Инвесторы обожглись, полагая, что правительство может спасти акции от дальнейшего падения, и каждый раз они удостоверялись в том, что это не так. Если бы у них не было таких иллюзий, все могло быть лучше.

В здоровом рынке инвесторы принимают самостоятельные решения о том, покупать или продавать акции. Так рынок назначает цену акций. Но на рынке, где государственное вмешательство нарушает процесс установления цены, инвесторы объединяются и делают одинаковый (и порой неправильный) выбор. Это означает, что инвесторы больше не заботятся об истинной стоимости акций, они только удивляются, когда правительство вмешивается и гадают, сколько дополнительной ликвидности будет доступно. По такому сценарию инвестиции становятся просто азартными играми на действия правительства.