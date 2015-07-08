Смогут ли центробанки спасти глобальную финансовую систему?

Драмы, развернувшиеся в Греции и Китае, отрезвляюще подействовали на мир, который был железно уверен в том, что центробанки могут решить практически все экономические беды. Мировые рынки нежились в лучах обещаний Марио Драги сделать «все, что потребуется» для сохранения евро. Банковский и кредитный коллапс, разразившийся восемь лет назад, был, как казалось, нейтрализован решительными действиями регуляторов. Центробанки по всему миру — от США до Европы и Азии — успокаивали финансовые рынки, снижали свои процентные ставки печатали огромные количества новых денег, чтобы отогнать страхи системных потрясений и дефляции.

Но даже если принять как факт, что центробанки сделают все возможное — неважно для чего: для сохранения ли евро, для роста ли инфляции, для поддержки ли фондового рынка — это не обязательно будет означать, что усилия сработают всегда.

Европа

Мало кто помнит, что знаменитому обещанию Марио Драги предшествовала фраза «В пределах нашей компетенции». Сейчас, перед лицом первого в истории Евросоюза выхода страны из единого валютного пространства, вопрос о компетенции регулятора встает в полный рост. Конечно, ЕЦБ не хочет выдавить Грецию из еврозоны. Но его «всего, что потребуется» может просто не хватить на то, чтобы сохранить целостность еврозоны. Сейчас средства ЕЦБ бесконечно утекают на чрезвычайное финансирование неплатежеспособных греческих банков. Но пока греческое правительство находится в состоянии конфронтации с международными кредиторами, ЕЦБ не может взмахнуть волшебной палочкой денежной поддержки, не нарушив собственных правил.

Европейский регулятор продолжает настаивать на том, что он сделает «все возможное», чтобы предотвратить распространение греческой инфекции на другие рынки еврозоны. Можно не сомневаться, что «Супермарио» действительно чего-то добьется на этом поприще. Но проблемы, связанные с выходом Греции из еврозоны, связаны не только с финансовой опасностью, но и с политической. Другие избиратели в еврозоне тоже могли устать от утомительных мер жесткой экономии. И вот такого рода вещи находятся вне контроля ЕЦБ.

Но не только европейский регулятор сейчас находится в процессе жесткого тестирования эффективности своей деятельности.

Китай

Драма, которая разыгрывается сейчас в Китае, тоже заслуживает огромного внимания с точки зрения того, насколько много может сделать центробанк страны в ситуации кризиса. Сейчас под большим сомнением абсолютность возможностей Народного Банка Китая к управлению второй по величине экономикой мира.

Нет сомнения в том, что Народный Банк Китая помог сформировать фондовый пузырь в течение прошлого года. Легкие деньги, удешевление кредитов, попытки открыть фондовый рынок для иностранных инвесторов, громкие анонсы — всё это раздуло Shanghai Composite вдвое. Сейчас наступил момент расплаты: центробанк и государственные регуляторы отчаянно пытаются остановить мощный обвал, который за три недели растворил в воздухе $3 трлн от стоимости китайских акций.

Глубокое беспокойство всех адептов идеи «всемогущих центробанков» вызывает то, что не помогает ничего: ни снижение процентных ставок, ни вливание мощного потока ликвидности. Народный Банк Китая не получил ответа от рынка, который продолжает рушиться.

Учитывая, что 85% фондовой торговли в Китае — это деятельность мелких розничных инвесторов, экономический эффект от потребительских настроений может быть довольно значительным.

Если Народный Банк Китая не сможет поддержать свой фондовый рынок, это будет первый случай, когда крупному центробанку не удалось повлиять на целевые рынки активов. Инвесторы могут задаться вопросом: а что, если в глобальной экономике приближается та точка перегиба, после которой роль и отдача от деятельности центробанков начнет снижаться?

Глобальная перегруженность

Экономисты Банка международных расчетов 28 июня предупреждали о том, что потеря контроля центробанками оставляет рынки уязвимыми для любой крупной аварии или внезапного глобального спада. Они называют это одной из самых тревожных на сегодня угроз для мировой финансовой системы. В своем ежегодном докладе они пишут: «Денежно-кредитная политика слишком долго была перегружена. Надо активизировать глубокие экономические реформы, чтобы снять с рынков давление перегрева от облегченной монетарной политики и снизить опасность высокой задолженности правительств по всему миру. Вероятность сильной турбулентности будет возрастать с каждым днем. Чем сильнее растягивать резинку, тем сильнее она ударит потом».

Единственные центробанки в мире, которые сегодня условно готовы повысить процентную ставку в ближайшие месяцы, — это ФРС США и Банк Англии. Однако это тоже, в свою очередь, может сильно дестабилизировать мировую финансовую систему. С другой стороны,

если Китай или Греция сейчас организуют полноценный финансовый шок, то и ФРС, и Банк Англии окажутся в собственной ловушке. Для стабилизации ситуации они просто не смогут сбросить процентную ставку, потому что она уже находится на нуле.

И то, что будет происходить в этот момент, выглядит в глазах экспертов рынка немного страшно.