Нефть снова вступает на медвежью территорию: 5 предпосылок

Нефть на пороге повторного входа на медвежий рынок после крупнейшего внутридневного падения Brent с февраля. Сегодня цены стабилизировались, но фьючерс на Brent по-прежнему почти на 18% ниже внутригодового максимума ($69 в мае). Определение «медвежьего» рынка начинается с падения на 20%.

Перечислим 5 основных причин того, почему аналитики по всему миру подготовились к новому снижению цен на нефть. Фундаментальная картина по «черному золоту» складывается далеко не радужная.

Ядерное соглашение по Ирану

Рынок ждет заключения сделки между Ираном и западными державами по ядерной программе. Это должно произойти в ближайшие дни и, как ожидают эксперты, приведет к резкому росту экспорта иранской нефти. Сроки отмены санкций против Тегерана остаются неопределенными, но аналитики оценивают, что в течение года наращивание экспорта из Ирана может добавить на рынок до 800 000 баррелей в день. А если вспомнить еще примерно о 40 млн баррелей, которые хранятся сейчас в иранских портах и не могут быть проданы из-за санкций, то легко представить себе, какое давление эта лавина может оказать на и без того перенасыщенный рынок.

Большая часть опубликованной на данный момент аналитики предполагает, что экспорт из Ирана подпрыгнет не раньше 2016 года. Однако может случиться и сюрпризный момент — более ранний рост поставок в Европу.

Китайское замедление

В последнее десятилетие Китай был центральной точкой мирового спроса на нефть, сместив США с позиции крупнейшего импортера нефти и нефтепродуктов в мире. Неудивительно, что нефтяной рынок чутко отреагировал на пошатнувшуюся экономику Поднебесной. Вмешательство китайского правительства в функционирование фондового рынка интерпретировано многими трейдерами как плохой признак. Волатильность в Китае сильно «подрезала» интерес участников рынка к риску.

При падении экономики ожидаемо упадет и спрос на нефть, а это, в свою очередь, усугубит переизбыток на мировых рынках. Сырьевые рынки падают — начиная с металлов и заканчивая нефтью. Это плохой признак.

Кризис в Греции

Решение греческого народа отклонить предложения международных кредиторов вряд ли непосредственно влияет на спрос на нефть. Но это вызвало снижение аппетита к риску на всех рынках — финансовых, товарных и фондовых и, что серьезнее, привело к укреплению доллара США. Такие товары, как нефть, номинирующиеся в американской валюте, как правило, двигаются в обратную сторону к доллару. На все рынки в обозримом будущем будет влиять ситуация, складывающаяся в Греции.

Сланцевая «стойкость» США

Многие трейдеры впечатлены тем, как стойко держатся за свои позиции производители сланцевой нефти в США. В прошлом году нефть WTI стоила около 100 долларов за баррель, а сегодня она вдвое ниже, и тем не менее, сейчас снова наблюдается рост ее добычи на американском сланце. На прошлой неделе выросло количество работающих буровых установок — это знак к тому, что производители сумели оптимизировать свои расходы и смогли продолжить рост производства. Запасы сырой нефти в Америке тоже выросли на прошлой неделе, что тоже не добавляет оптимизма ценам.

Напомню, во время прошлогоднего катастрофического падения цен многие аналитики предрекали конец «сланцевого бума». Предполагалось, что производителей задушит достижение порога рентабельности.

Рост поставок ОПЕК

Добыча нефти в странах ОПЕК тоже была на подъеме. В июне был достигнут трехлетний максимум, значительную долю которого обеспечили Саудовская Аравия и Ирак. Выход картеля, по оценкам, в первый месяц лета был более чем на 1,5 миллиона баррелей в день выше его целевого значения в 30 миллионов баррелей.

Всё это вносит существенный вклад в глобальный переизбыток нефти на рынке.