Обобщенный Форекс-прогноз на 06-10 июля 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- что касается пары EUR/USD, наши предположения оказались верными. Мы говорили о продолжении бокового тренда при определенном преимуществе “медведей”, которые должны были прижимать пару к уровню поддержки 1.1035. Все так и случилось: не испортил исполнение прогноза даже внушительный гэп на выходные. После него пара быстро опомнилась, вернулась на исходные позиции и начала четко выполнять наши указания – под давлением «медведей» спустилась до поддержки на уровне 1.1032, и затем, подтверждая предположение о боковом тренде, неспешно отправилась вверх – к значениям месячной давности;

- а вот касательно будущего пары GBP/USD аналитики, что называется, сели в лужу. Первую половину недели пара, как и предсказывалось, пыталась удержаться в боковом коридоре, но затем резко устремилась вниз, финишировав на мощном уровне поддержки в зоне 1.5550;

- USD/JPY. Относительно будущего этой пары и эксперты, и индикаторы сходились во мнении о преимуществе «быков», которые должны были толкать пару вверх. И если бы не гэп в выходные, все так бы и случилось. В реалии же «быкам» пришлось ликвидировать последствия этого провала и, надо отметить, это им удалось: уже к середине недели пара вернулась в боковой коридор, в котором пребывала с начала июня;

- что касается пары USD/CHF, то она – правда, с некоторым запозданием - вспомнила о нашем прогнозе и, с точностью до миллиметра, финишировала на предсказанном уровне 0.9400.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Можно с уверенностью сказать, что на этой неделе решающее значение на колебания валют окажут результаты референдума в Греции. Именно поэтому, наверное, будет правильнее акцентировать внимание на мнениях аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, и на время забыть о показаниях индикаторов:

- 64% экспертов не ждут для евро ничего хорошего, по их мнению, пара EUR/USD должна спуститься минимум на 100-200 пунктов. И только 18% аналитиков утверждает, что евро пойдет вверх, достигнув уровня 1.1250. Любопытно, что среди этих 18% есть и эксперт из Греции. Но даже его краткосрочный оптимизм перекрывается долгосрочным прогнозом, согласно которому к концу лета пара должна оказаться на уровне 1.0500÷1.0700;

- относительно пары GBP/USD мнения аналитиков, как и мнения граждан Греции, разделились практически поровну: 44% - за падение пары, 44% - за ее рост, и 12% - не определились. Если же ориентироваться на графический анализ, то к середине недели пара должна спуститься в зону 1.5430÷1.5500, а затем вернуться в зону 1.5550÷1.5616;

- относительно USD/JPY и эксперты, и технические индикаторы, и даже графический анализ в один голос продолжают утверждать, что Pivot Point для этой пары должен проходить на уровне 124.00, то есть пара сейчас находится в преддверии отскока вверх к отметке 125.00. В качестве поддержки можно назвать уровень 122.00

- что же касается поведения пары USD/CHF, то от нее ожидают продолжения падения, на этот раз к отметке 0.9330, а возможно и ниже – до уровня 0.9280.

И в заключение, повторим то, с чего начали этот прогноз – его точность на этой неделе будет очень сильно зависеть от небольшой страны под названием Греция. Именно поэтому мы настоятельно советуем дождаться не только результатов референдума, но реакции на них финансовых рынков.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

