Анос важных событий на неделю 6 — 10 сентября

Сегодня, в понедельник событий планировалось не особенно много: рынки Китая продолжают долгую череду праздников. Германия только что опубликовала свою статистику по объему производственных заказов (и оказалось, что спад побил все разумные пределы). С завтрашнего дня начнутся более интересные движения на рынках.



Так, во вторник 7 октября мы ждем заявления от Банка Японии и пресс-конференцию: регулятор анонсирует свою монетарную политику и разъяснит ее всему просвещенному миру. Китайские рынки будут закрыты: в стране продолжают царить долгие выходные. Процентную ставку объявит и Банк Австралии. В Европе отчитается Швейцария (о валютных резервах, о потребительских ценах и о розничных продажах). Великобритания опубликует производственные данные по промышленному и серийному производствам.

Среда, 8 октября: в АТР будут публикации из Японии (данные по торговому балансу) и из Китая (PMI для сферы услуг). Важный сборник информации — протоколы ФРС (о заседании по определению монетарной политики).

Четверг, 9 октября. В Японии будет выпущен отчет по заказам на машины и оборудование. Австралия опубликует данные по изменению числа занятых и по уровню безработицы. Важная информация поступит из Британии: будет объявлена процентная ставка Банка Англии. В США будут опубликованы данные по первичным обращением за пособием по безработице, а еще в Вашингтоне выступит с речью Марио Драги. За комментариями президента ЕЦБ будут внимательно следить все участники рынка.

И, наконец, в пятницу, 10 октября будут опубликованы протоколы заседания Банка Японии по определению монетарной политики. Еще Япония представит широкой общественности данных по активности в сфере услуг. В еврозоне все будут ждать отчета о промышленному производству. Торговый баланс Великобритании - еще один важный блок данных. И, наконец, США завершат неделю цифрами о ценах на импорт.



