Евро снизился, доллар укрепился на позитивной статистике

Во вторник евро снижается к основным валютам: трейдеры устали от бесконечного потока заголовков о прогрессе греческих переговоров. Весь оптимизм уже был заложен в котировки единой валюты вчера. Тем временем доллар набирает обороты на твердых данных по рынку жилья в США.

К 10.01 мск EURUSD снизилась до 1,1261 (на 0,69%); EURJPY потеряла 0,46% до 139,24; EURGBP ослабла на 0,55% и торгуется на отметке 0,7127.

Данные PMI из Азии показали не самую оптимистичную тенденцию. В Японии PMI вместо роста до 50,6 показал цифру 49,9, что означает падение промпроизводства. В Китае 49,6 вместо ожидавшихся 49,4 — это лучше прогнозов и означает, что ослабление промышленности стало медленнее, но все-таки к укреплению индустрия еще не перешла. Всё это ослабляет сырьевые валюты во вторник.

В целом сегодняшний валютный рынок можно охарактеризовать как осторожный: инвесторы попросту не знают, что дальше будет разворачиваться в еврозоне. В силу того, что евро в последнее время подрос, трейдеры боятся его резкого падения в случае провала переговоров. Поэтому котировки единой валюты потихоньку ползут вниз. Впереди — несколько дней активных вербальных интервенций, каждая из которых будет краткосрочно влиять на курс евро, но ничего серьезного не произойдет до того, пока не решится окончательно вопрос по греческому долгу.

Снижение курса евро частично обусловлено еще и усилением доллара, который подстегнут оптимистичной статистикой по рынку жилья: майские продажи жилья на вторичном рынке выросли до 5,5-летнего максимума. Это дает повод для размышлений о росте процентной ставки ФРС в сентябре — а значит, доллар пошел вверх на этих новостях, и не только к евро, но и к иене, и к франку, и к канадцу. USDJPY к 10.14 мск торгуется на уровне 123,64 (+0,21%), USDCHF прибавил 0,63% до 0,9271. Индекс доллара по отношению к корзине основных валют прибавил за сегодняшний день 0,43%.