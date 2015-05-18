Золото сегодня достигло 3-месячного максимума, но затем цена упала

В понедельник во время торгов золото дорожало до максимальной отметки за последние три месяца. Цены на серебро также росли вторую неделю подряд. Фьючерсы на золото с поставкой в июне сегодня утром торговались на уровне $1231,9 за унцию, это самый высокий показатель с 17 февраля 2015 года. Позже цена на золото снизилась и к 16:46 мск она составляла $1223,20 (-0,17%) за тройскую унцию.

Инвесторы пользуются моментом, пока слабые американские данные заставляют усомниться в том, что ФРС США скоро поднимет ставки. Большинство аналитиков уже высказали свое мнение — скорее всего, регулятор придет к изменению денежно-кредитной политики только к началу следующего года.

Сегодня также председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что не считает близкие к нулю процентные ставки в США чрезмерно низкими и стимулирующими. На конференции в Стокгольме он говорил, что нужно добиться небольшого превышения таргетируемого уровня инфляции в США (2% годовых) хотя бы ненадолго, прежде чем поднимать стоимость кредитования.

"Разочаровывающие статданные означают, что ФРС, вероятно, подождет более длительный срок перед тем, как начать подъем процентных ставок", - считает также аналитик из Commerzbank AG Даниэль Бризман.

Серебро в это время торговалось на уровне $17,623 за тройскую унцию, прибавляя в цене 0,34%.