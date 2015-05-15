Пекин ведет юань против течения

Давление на китайскую валюту увеличивается с каждым днем. Пекин делает все возможное, чтобы сохранить юань сильным. В четверг китайский регулятор довел юань до самого высокого уровня по отношению к доллару США с начала 2015 года. Надо сказать, что доллар и сам очень много сделал для того, чтобы юаню было легче установить этот рекорд. Но давайте не будем забывать о том, что Китай на этой неделе уже столкнулся с разочаровывающими экономическими отчетами, признаками оттока капитала и прочими доказательствами замедления экономики.



Вынужденный путь китайской валюты наверх — одновременно политическая и финансовая задача. Сейчас Китай ставит себе целью расширить объемы юаневой торговли за рубежом и получить статус резервной мировой валюты МВФ. Если юань будет сильно ослабевать или покажет большую нестабильность, добиться этого будет труднее.

Меняются и экономические цели Пекина. Китай сейчас пытается перевести экономику на рельсы потребления, сделать ее не так сильно зависящей от дешевого экспорта и инвестиций. В свою очередь, это даст больше возможностей, чтобы удерживать юань и сохранять его сильным и стабильным.

Лин Цзин Лёнг, портфельный менеджер в Aberdin Asset Management, говорит: «Цель сместилась. Китай пытается сделать юань международной валютой. В этом направлении он планомерно движется вот уже пять лет, приближаясь к цели шаг за шагом».

Многие задаются вопросом, сможет ли Пекин добиться всех поставленных целей. Дэвид Ву, глава глобального валютного департамента в Bank of America Merrill Lynch, указывает на фундаментальный экономический закон: ни одна страна не может одновременно иметь фиксированный обменный курс, независимую кредитно-денежную политику и свободного движения капитала. Это — так называемая гипотеза невозможной троицы. «Даже Китай не в состоянии бросить вызов экономической логике», — говорит господин Ву.

BNP Paribas подчеркивает растущий отток капитала из Китая: за I квартал этого года страну покинули рекордные $840 млрд, по предварительным расчетам. В то время, как США собираются увеличить процентную ставку регулятора, Китай с ноября втрое ее уменьшил. Дальнейшее расхождение в монетарных политиках будет давить на юань и дальше, поскольку инвесторы организованными группами собираются и уходят в долларовые активы.

Всё это будет «образовывать крупные противоречия во внутренней финансовой политике Китая», по словам господина Ву.