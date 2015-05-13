Доллар ослаб в среду против большинства основных валют

В среду доллар идет вниз практически против всех своих коллег. К 16.41 мск EURUSD торговалась в точке 1,1319; пара USDJPY понизилась до 119,27; GBPUSD выросла до 1,5687. Австралийский, канадский и новозеландский доллары тоже выросли против своего американского тёзки: USDCAD потеряла 0,43% до 1,1967; NZDUSD подскочила на 1,57% до 0,7476; AUDUSD — на 1,50% до 0,8095.

В качестве причин снижения доллара аналитики называют в том числе и вышедший сегодня в начале американской сессии слабый апрельский отчет по розничным продажам в США. По всему видно, что потребители не собираются вытягивать экономику своей страны из слабой зоны. Всё это, в свою очередь, отодвигает ожидания рынка по подъему ставки ФРС в ближайшем времени. Ставок на то, что доллар будет расти и дальше в этом году, становится все меньше.