Страны БРИКС создадут свой собственный банк развития

Два года назад на саммите БРИКС в ЮАР впервые прозвучало предложение: а не создать ли нам собственный международный банк развития, который будет обслуживать страны с перспективной развивающейся экономикой?

На саммите в Бразилии, который состоится 15 — 16 июля, планируется принять окончательное решение по этому вопросу. Принципиальное согласие дали все пять стран, которые входят в альянс. Штаб-квартира Банка развития будет расположена или в Нью-Дели, или в Шанхае. Оплаченный капитал банка будет составлять $10 млрд, каждая страна предоставит по 2 млрд, и сформируется этот пул в течение 7 лет. Принять участие в деятельности банка смогут и другие страны с развивающейся экономикой.