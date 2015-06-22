Пора цветения для БРИКС закончена?

Всего лишь несколько лет назад ученые и политики предсказывали, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — могут стать новым двигателем глобального роста. Многие люди доверяли наивной экстраполяции и представляли, что эти государства построят светлое будущее и для себя, и для остального мира.

Но сейчас расцвет затормозился. Экономика России и Бразилии ушла в рецессию, темпы роста Китая и ЮАР существенно замедлились. Только Индия продолжает расти и даже обогнала Поднебесную. Смогут ли БРИКС выполнить ту миссию, которая на них возложена или проблемы неизбежны?

Учитывая, что страны с низким уровнем дохода, как правило, имеют небольшой основной капитал (компьютеры, заводы, инфраструктуру) и человеческий капитал (образование и обучение в расчете на одного работника), они, как правило, имеют более высокий потенциал для инвестиций капитала. Это означает, что они могут расти более быстрыми темпами, чем богатые экономики — до тех пор, пока не догонят их по доходу на душу населения.

Китай, Индия и Бразилия до сих пор имеют очень большую долю сельского населения, но они добились больших успехов в борьбе с бедностью: за последние годы из нищеты смогли выбраться несколько сотен миллионов людей. Быстро растет и доля среднего класса в этих странах.

Быстрый прогресс в развивающихся экономиках способствовал экономическому упадку в Европе и Северной Америке. Ведь совокупный ВВП развивающихся стран в настоящее время превышает ВВП развитых экономик — ситуация, которая всего лишь одно поколение назад была бы невообразима.

Когда свои рынки открыли Китай, Индия и Восточная Европа, к глобальному резерву рабочей силы присоединились сотни миллионов низкооплачиваемых сотрудников. Сейчас это сильно давит на зарплату аналогичных работников в развитых странах — это не касается только высококвалифицированных кадров. Ведь еще в 1948 году Пол Самуэльсон, нобелевский лауреат по экономике, озвучил свое наблюдение: международная торговля приводит к выравниванию цен, уравновешиванию заработной платы в разных странах (с поправкой на уровень квалификации).

Но продолжающийся быстрый прогресс БРИКС может существенно затрудниться. Опыт показывает, что существует точка (как правило, когда уровень годового дохода на душу населения достигает 15000 — 20000 долларов, это примерно треть от американского значения), после которой рост замедляется. В последние десятилетия только Южная Корея, Тайвань и Сингапур смогли избежать так называемой «ловушки среднего дохода» и продолжают наращивать свое процветание.

Все развивающиеся страны сталкиваются с одними и теми же проблемами: слабые социальные институты и неэффективное управление. Но каждая из стран БРИКС, кроме этого, сталкивается с уникальным набором проблем.



Например, в Бразилии это низкие цены на нефть и беспрецедентный коррупционный скандал в государственной нефтяной компании, Petrobras. Учитывая это, на повестке дня для Дилмы Руссефф, президента страны, в первую очередь стоит развитие свободной торговли с Канадой, США и Мексикой, а также улучшение инвестиционного климата.

Давление низких цен на нефть в полной мере испытала на себе и Россия, чей бюджет наполовину складывается из нефтяных денег. Усугубляется ситуация еще и экономическими санкциями, которые ввели США и Европа в ответ на агрессивную политику России в отношении своих ближайших соседей. Наконец, в России очень угрожающе складывается демографическая ситуация: численность работоспособного населения сокращается, ожидаемая продолжительность жизни тоже падает (она гораздо ниже, чем в среднем в развитых странах), а утечка мозгов с каждым годом растет.

Индия — по крайней мере, сейчас — имеет наиболее благоприятные экономические условия. Инфляция, главная угроза для экономики страны до недавнего времени, под руководством Резервного банка Индии снижается. Рост в этом году прогнозируется на уровне 7,5%. Но финансовое положение страны все же остается сложным. Огромная часть населения страны по большей части остается бедным и живет в сельской местности. Несмотря на надвигающиеся проблемы, премьер-министр Нарендра Моди, слишком медлит с реализацией обещанных экономических реформ. Он сделал несколько улучшений в регулировании, приватизации и переводу средств в бедные области. А вот смелые земельная и трудовая реформы пока так и остаются в прожектах.

Китай, со своей стороны, пытается провести сложную ребалансировку всей своей экономики: от производственно-экспортной модели роста он переходит к росту на основе потребления. Си Цзинпинь ставит на то, что растущий средний класс будет потреблять достаточно промышленных товаров, чтобы предотвратить образование огромных избыточных мощностей экономики в базовых отраслях промышленности. Потребление домохозяйств в Китае составляет 40% — по сравнению с минимум 60% в странах с развитой экономикой. Безусловно, здесь есть пространство для роста. Но экономика Китая остается склонной к значительным рискам. Подобная ситуация произошла несколько десятилетий назад в Японии: сейчас Китай начинает сталкиваться с более дешевыми конкурентами — например, с Вьетнамом. Его фондовый рынок ведет себя не самым спокойным образом, а программа по борьбе с коррупцией, хоть и популярна среди рядовых граждан, но тем не менее, привела к широко распространенной неопределенности о «правилах игры».

И, наконец, проблемы в Южной Африке отражают потерю доверия к власти, местную чудовищную коррупцию, массовый недостаток инфраструктуры, ограничительный рынок труда и жесткую регуляцию иностранного инвестирования. Джейкоб Зума, президент страны, не показывает никаких движений в правильном направлении.

Страны БРИКС зависят — и всегда зависели — от тех же сил, что и другие мировые экономики. Но хотя они и увеличили свою открытость мировым рынкам, их правительства продолжают диктовать слишком много крупных экономических решений, которые увеличивают риск дисбаланса или даже кризисов. Главный фактор, который, вероятно, будет основным фактором, определяющим долгосрочный успех этих стран, — способность развивать институты, поддерживающие большую экономическую свободу, с большей опорой на здоровую рыночную конкуренцию, а не на правительство.