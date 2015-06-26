Банк развития стран БРИКС начнет работу в апреле 2016 года

О том, что Новый банк развития стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заработает с апреля следующего года, заявил первый президент банка Кундапур Ваман Каматх в Нью-Дели. "Я рассчитываю построить работу с БРИКС и другими странами, чтобы создать условия для начала работы банка в апреле 2016 г., - сказал Каматх на заседании Конфедерации индийской промышленности в городе Мумбаи. - Я также веду работу с правительством Индии, чтобы обеспечить включение инфраструктурных проектов здесь в список тех, которые профинансирует банк".

Название финансовой организации решили изменить на "Новый банк развития" вместо "Банк БРИКС" с расчетом на то, что в будущем в эту группу могут вступить новые страны. Основной упор банк будет делать на работу с развивающимися странами, в отличие от Всемирного банка и Азиатского банка развития. "Политика банка будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон, а не только кредиторов, - заявил Каматх. - Важным аспектом в этой связи будет (высокая) скорость предоставления кредитов".

Напомним, соглашение о создании банка было подписано 15 июля 2014 года, страны БРИКС решили создать Новый банк развития, чтобы финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития развивающихся стран.