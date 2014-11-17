БРИКС создаст «подушку безопасности» для развивающихся рынков

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) продолжают работу по созданию банка развития и пула условных валютных резервов развивающихся стран. Если мировая финансовая система столкнется с кризисом — должен быть какой-то механизм, который не даст экономикам развивающихся стран рухнуть. В качестве такой «подушки безопасности» и будет выступать совместный банк развития.

Об этом говорил Владимир Путин в Брисбене, когда встречался со своими коллегами по БРИКС.



Напомним, окончательные договоренности по созданию коллективного банка были достигнуты еще во время летней встречи лидеров стран БРИКС, уже определено место для штамб-квартиры организации. БРИКС формирует собственные финансовые институты, и суммарный объем капитала, которым будет располагать банк развития, первоначально будет доходить до 200 млрд долларов.

Через единую финансовую систему также будет упрощен процесс взаимного кредитования и инвестиций, торговли и обучения. Планируется разработка множества совместных проектов по развитию общей среды обитания, включая технологии, экологичное агропроизводство и другие важные области.