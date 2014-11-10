АТЭС, БРИКС и G-20: три встречи Путина

На
этой неделе президент России посетит
сразу три знаковых саммита, которые
могут определить каркас внешней
экономической политики России на
несколько лет вперед. Это саммиты АТЭС,
БРИКС и G-20. Встреча
с руководителями «большой двадцатки»
была для Путина под угрозой: многие
лидеры были против того, чтобы приглашать
опального президента в их узкий круг.
Впрочем, проблему как-то решили.
Общий
тон недели, о котором говорят многие
аналитики, задается постепенным
обращением экономики (да и политики)
России в сторону Востока: на западе
Путин уже стал фигурой нежелательной,
его откровенно не любят. Зато Китай и
Индия явно демонстрируют свою дружелюбную
настроенность к западному соседу. Южная
Америка в лице Чили и Бразилии
присоединяется к пророссийскому блоку:
таким образом, мы видим формирование
яркой полярности. Развитые страны
противопоставляют себя развивающимся
— и на фоне этого азиатский вояж Путина
становится всё более и более интересным.
АТЭС
Итак, сегодня — завтра (10 — 11 ноября) в Китае проходит 22-я встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На повестке дня всего саммита — укрепление экономик стран региона, методы борьбы с надвигающимся кризисом. Конечно же, обсудят лидеры и вопросы инвестиций, и перспективы сотрудничества. Ожидается и выступление российского президента, и говорить он будет о том, какое значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион для России, а также о формировании зоны свободной торговли между странами региона. В рамках саммита Путин встретится с австралийским премьером Тони Эбботом, с главой МВФ Кристин Лагард, с премьер-министром Японии, с лидерами Малайзии и Индонезии.
G-20
15 – 16 ноября в Брисбене (Австралия) состоится саммит лидеров стран «большой двадцатки». Темы, на которые здесь будут разговаривать, обширные — от лихорадки Эбола до войны в Украине и на Ближнем Востоке. Менее узкие вопросы — такие, как, к примеру, санкции против России — в повестку пока не включены. Впрочем, этот вопрос спорный, поскольку, к примеру, украинский кризис будет рассматриваться больше в экономическом, нежели в гуманитарном или территориально-политическом ключе. Торможение развития глобальной экономики тревожит участников саммита — к этому и будут «подтянуты» основные темы обсуждения.
Здесь к Путину отношение неоднозначное. Однако же не исключается короткая встреча российского и американского президентов, а также полномасштабные двусторонние переговоры с Дэвидом Кэмероном и Франсуа Олландом.
БРИКС
Там же, в Брисбене перед встречей «большой двадцатки» встретятся лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Им предстоит договориться по совместным действиям на саммите G20, а кроме того, будет продолжено обсуждение создания Банка Развития БРИКС. На этот раз участники будут разговаривать о процедуре создания пула валютных резервов.
Что касается Путина, то этот саммит для него, пожалуй, наиболее важный: совместно БРИКС — это 30% мирового валового продукта и 3 млрд человек, и здесь по счастливому стечению обстоятельств нет ни одной развитой демократии, а значит, ни у одной страны-участницы нет претензий конкретно к российскому президенту. Соответственно, можно сформировать своеобразный союзнический альянс, а вдобавок и насчет экономического взаимодействия подробно договориться.
Важна встреча еще и потому, что председательство в организации после нее переходит к России, а следующий саммит состоится следующим летом в Уфе.