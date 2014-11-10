АТЭС, БРИКС и G-20: три встречи Путина

На этой неделе президент России посетит сразу три знаковых саммита, которые могут определить каркас внешней экономической политики России на несколько лет вперед. Это саммиты АТЭС, БРИКС и G-20. Встреча с руководителями «большой двадцатки» была для Путина под угрозой: многие лидеры были против того, чтобы приглашать опального президента в их узкий круг. Впрочем, проблему как-то решили.



Общий тон недели, о котором говорят многие аналитики, задается постепенным обращением экономики (да и политики) России в сторону Востока: на западе Путин уже стал фигурой нежелательной, его откровенно не любят. Зато Китай и Индия явно демонстрируют свою дружелюбную настроенность к западному соседу. Южная Америка в лице Чили и Бразилии присоединяется к пророссийскому блоку: таким образом, мы видим формирование яркой полярности. Развитые страны противопоставляют себя развивающимся — и на фоне этого азиатский вояж Путина становится всё более и более интересным.



АТЭС

Итак, сегодня — завтра (10 — 11 ноября) в Китае проходит 22-я встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На повестке дня всего саммита — укрепление экономик стран региона, методы борьбы с надвигающимся кризисом. Конечно же, обсудят лидеры и вопросы инвестиций, и перспективы сотрудничества. Ожидается и выступление российского президента, и говорить он будет о том, какое значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион для России, а также о формировании зоны свободной торговли между странами региона. В рамках саммита Путин встретится с австралийским премьером Тони Эбботом, с главой МВФ Кристин Лагард, с премьер-министром Японии, с лидерами Малайзии и Индонезии.

G-20

15 – 16 ноября в Брисбене (Австралия) состоится саммит лидеров стран «большой двадцатки». Темы, на которые здесь будут разговаривать, обширные — от лихорадки Эбола до войны в Украине и на Ближнем Востоке. Менее узкие вопросы — такие, как, к примеру, санкции против России — в повестку пока не включены. Впрочем, этот вопрос спорный, поскольку, к примеру, украинский кризис будет рассматриваться больше в экономическом, нежели в гуманитарном или территориально-политическом ключе. Торможение развития глобальной экономики тревожит участников саммита — к этому и будут «подтянуты» основные темы обсуждения.

Здесь к Путину отношение неоднозначное. Однако же не исключается короткая встреча российского и американского президентов, а также полномасштабные двусторонние переговоры с Дэвидом Кэмероном и Франсуа Олландом.

БРИКС

Там же, в Брисбене перед встречей «большой двадцатки» встретятся лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Им предстоит договориться по совместным действиям на саммите G20, а кроме того, будет продолжено обсуждение создания Банка Развития БРИКС. На этот раз участники будут разговаривать о процедуре создания пула валютных резервов.

Что касается Путина, то этот саммит для него, пожалуй, наиболее важный: совместно БРИКС — это 30% мирового валового продукта и 3 млрд человек, и здесь по счастливому стечению обстоятельств нет ни одной развитой демократии, а значит, ни у одной страны-участницы нет претензий конкретно к российскому президенту. Соответственно, можно сформировать своеобразный союзнический альянс, а вдобавок и насчет экономического взаимодействия подробно договориться.

Важна встреча еще и потому, что председательство в организации после нее переходит к России, а следующий саммит состоится следующим летом в Уфе.