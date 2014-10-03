Еженедельный дайджест 29.09 - 03.10. Все для трейдера!

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Главная новость недели: насколько волнения в Гонконге повлияют на мировые рынки в долгосрочной перспективе?
- Вести Экономика: Массовые беспорядки в Гонконге: трейдеры продают все
- Euronews: Европейские рынки снизились из-за протестов в Гонконге
- Инвесткафе: Рынок увязнет в новых боях
- Euronews: “Революция зонтиков” в Гонконге ударила по розничной торговле
- Investing: Японские акции выросли за неделю, рынок Гонконга снизился
- DW: Комментарий: Перечный газ вместо настоящей демократии
- Прайм: Глобальные рынки лихорадит
Новости рынка форекс:
- FXTrend: Аналитические прогнозы Forex Trend на 03.10.14
- FXTeam: EUR/USD. Краткосрочные перспективы противоречивы
- FXStreet: EUR/GBP получил шанс на рост
- Investing: Рубль стабилизировался вблизи границ ЦБ
- Reuters: Рубль торгуется в минусе у границы дважды сдвинутого коридора ЦБ
- FXMail: Форекс трейдеры покупают USD/JPY после отката
- Финмаркет: ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 октября 2014 года в размере 39,698 руб.
- Финмаркет: ЦБ РФ установил курс евро с 4 октября 2014 года в размере 50,2021 руб.
- Вести Экономика: Паника на валютном рынке ушла без участия ЦБ РФ
- MQL5 Блоги: USD/JPY: Доллар к иене растет, инвесторы ждут отчета о занятости в США
- MQL5 Блоги: Патологически слабая иена - следствие неэффективной "абэномики"?
- Финмаркет: Выпуск виртуальных валют может обернуться штрафом
Обзор основных новостей, аналитика:
- Вести Экономика: Приток капитала на фондовый рынок РФ продолжается
- Ведомости: Московский рынок недвижимости встал
- Euronews: ЕЦБ огласил план помощи экономике
- Финам: Позитивных сигналов для движения российского рынка акций вверх пока нет
- Финмаркет: Путин: серьезные инвесторы не бегут из России
- РБК: АКБ "Экспресс-кредит": Сигналов для движения рынка акций вверх нет
- Ведомости: ВТБ предложил Минфину занять юани
- Финам: ЛУКОЙЛ продаст Роснефти свою долю в венесуэльском ННК
- Ведомости: Цены на сырье упали до самого низкого уровня со времен мирового кризиса
- Reuters: Страны ОПЕК не готовы снизить добычу, могут начать ценовую войну
Саморазвитие для трейдера:
- Master Forex: Аналитика форекс: как прочесть биржевую информацию иначе, чем 97% трейдеров в мире
- MQL5 Блоги: Практика применения уровней старших масштабов при торговле внутри дня
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Макс Кайзер. Криптосеребро, краудфандинг и фрекинг-бум
- Trade Like A Pro:
- MQL5 Блоги: Обзор: три книги по волновому анализу
- Видео Форекс: Особенности движения валютных пар