USD/JPY: Доллар к иене растет, инвесторы ждут отчета о занятости в США

В пятницу растет курс доллара по отношению к иене, участники рынка ждут публикации сентябрьских данных о занятости в США.

Сегодня доллар уже поднялся на 0,39% - до 108,88 иены, в среду был зафиксирован шестилетний максимум в 110,09. По итогам недели доллар к иене потерял уже около 0,4%.



Аналитики отмечают тот факт, что курс доллара к иене удержался выше 108, тем самым обнадежив инвесторов, что доллар поднимется. Но до сих пор не ясно, это тенденция к росту или нет, а поэтому сейчас будет разумнее покупать в моменты снижения котировок, - советует директор по валютному рынку State Street в Токио Барт Вакабаяси.

Тем временем евро подешевел на 0,19% - до $1,2646, а за неделю теряет около 0,25%. Особенно евро упал вчера, в четверг, когда ЕЦБ объявил о планах скупки долга в рамках стимулирования банковского кредитования и ускорения стагнирующей экономики еврозоны.

Стратег IG Securities в Токио Юнити Исикава считает, что это была корректировка длинных позиций в долларе. И если сегодняшний отчет о занятости в США будет лучше прогноза, опять начнутся покупки доллара.