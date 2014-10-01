Видеоуроки: Макс Кайзер. Криптосеребро, краудфандинг и фрекинг-бум

В этом видеоуроке Макс Кайзер и его гости рассуждают о том, как взаимосвязаны неоплаченные счета за водоснабжение и необеспеченный долг Детройта. Криптосеребро = криптовалюта и серебро, насколько это будет опасно для банков? И какой удар им может нанести криптовалюта MaxCoin?



Столько вопросов, на которые ведущие ищут ответы! Почему в Оклахоме увеличилось число землетрясений? Действительно ли гидроразрыв пластов является экономически убыточным методом добычи газа? Макс Кайзер и Стейси Херберт ответят на эти вопросы, а также объяснят, почему делиться - выгодно. Во второй части гость программы Тина Ротери расскажет о компаниях, добывающих сланцевый газ, и о тех, кто ведёт с ними борьбу.

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