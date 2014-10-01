Патологически слабая иена - следствие неэффективной "абэномики"?

Впервые более чем за шесть лет среду иена на короткие промежутки прорывалась выше отметки в 110 против доллара. Сегодня на азиатских торгах USD/JPY впервые с августа 2008 года перешла границу 110,09. Позже в тот же день иена немного отыграла падение, и в конце торгов в Токио торговалась на уровне 109,77. Стимулов к повышению иены в ближайшее время практически нет.

Напомним, с середины августа иена потеряла 7%. Этот процесс стимулирует процесс ожидания увеличения процентной ставки ФРС США. Многие инвесторы полагают, что американский регулятор начнет поднимать ставки уже в следующем году, в то время как Банк Японии продолжает сейчас свою максимально мягкую монетарную политику — это расхождение в генеральных «линиях партии» делает долларовые активы более привлекательные, чем торгуемые в иене.

«Мы продаем иену против доллара США, потому что складывающаяся модель сигнализирует об очень сильной тенденции дифференциала процентной ставки между США и Японией. Мы полагаем, что тенденция эта продолжится в течение ближайшего времени», говорит Лян Дин, инвестиционный менеджер в одной из немецких инвестиционных компаний.







Покупательская сила иены потихоньку снижается в Японии. Акции компаний-экспортеров неуклонно растут, потому что их прибыль формируется за границей и рассчитывается преимущественно в долларах. Обратная сторона медали — компании-импортеры заявляют, что резкое падение иены лишает их определенной части прибыли.





«С начала «абэномики» стало ясно, что инфляционные ожидания всё повышаются, а факторы, которые до сих пор способствовали слабости иены, никуда не исчезли. Японская валюта будет слабеть и дальше», - говорит Сахин Гупта, портфельный управляющий в одной из калифорнийских инвестиционных компаний. Вдобавок к инфляционным факторам, негативные тенденции имеют место и среди японских домохозяйств и корпораций, которые в последнее время всё больше активов перемещают за границу. В августе японцы купили акций иностранных компаний более чем на 6,9 миллиардов долларов, согласно данным японского Минфина. Общая стоимость японских заграничных покупок и слияний дошла до 42 миллиардов долларов в этом году — это гораздо больше, чем прошлогодние 32 миллиарда.



