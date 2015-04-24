Дайджест с 20.04 по 24.04: Нефтяное ралли; Равносилен ли дефолт Греции выходу из евро; Искусственный интеллект на финансовом рынке

0
650
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Aналитики о недавнем нефтяном ралли. Продлится ли тенденция?
- Вести Экономика: США и саудиты отправили нефть на максимумы 2015 года
- РБК: Цена на нефть впервые с начала 2015 года поднялась выше $65
- BBC Russian: Цены на нефть снижаются после резкого скачка в четверг
- Ведомости: Brent подешевела до $64,6 за баррель
- Slon.ru: Почему нефть будет дешевой еще долго: три фундаментальные причины
- Нефть России: Низкие цены на сырье останутся надолго
- РИА Новости: Американцы пугают Европу Россией, чтобы пристроить свою лишнюю нефть
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Стабильна ли ситуация в экономике - Медведев; Что происходит с пенсионными накоплениями; Импортозамещение в России
- РБК: Медведев увидел стабилизацию ситуации в российской экономике
- Вести Экономика: Минфин: дефицит бюджета-2016 составит 1,5% ВВП
- Коммерсант: Минэкономики выступило с частной инициативой. Чтобы нарастить число партнеров государства
- Deutsche Welle: Немецкий экспорт в Россию резко снизился
- Коммерсант: Накопления возьмут на концессию. Пенсионным деньгам ищут новое применение
- Ведомости: Центробанк наконец опубликовал итоги работы НПФ за 2014 г.
- MQL5 Blogs: Каждый пятый кредит в России — проблемный
- Deutsche Welle: Импортозамещение в России - цель без средств
- Вести Экономика: Франция должна выплатить РФ $1,5 млрд за "Мистрали"
- Interfax: Олланд вновь заявил о невозможности поставки "Мистралей" России
- Ведомости: К 2020 году Московская биржа планирует объединить все рынки
- MQL5 Blogs: Товарные трейдеры по всему миру не оставляют надежд на Россию
- MQL5 Blogs: Забудьте про Уолл-стрит. Шанхай в фокусе!
- Вести Экономика: Искусственный интеллект на финансовом рынке?
- Forbes: Маятник капитализма: почему государства боятся глобализации
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 24 апреля
- FXStreet: EUR/USD приблизился к отметке 1.0900 на данных IFO
- Investing.com: Пара EUR/USD упала, в фокусе внимания американская статистика
- FXStreet: EUR/CHF отступает от сессионных максимумов
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USDRUB) Технический анализ - недельная коррекция с возможным пробоем ключевого уровня поддержки 48.87
- РИА Новости: Силуанов: рубль в настоящее время укрепился слишком сильно
- Ведомости: Налоги держат рубль
Новости сырьевого рынка: Обзор
- FXEmpire: Цены на драгоценные металлы и нефть снижаются
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 24 апреля 2015 года, технический анализ
- РИА Новости: Цена барреля нефти ОПЕК 23 апреля выросла на 1,8% - до $59,14
- Вести Экономика: США и саудиты отправили нефть на максимумы 2015 года
- MQL5 Blogs: Если Grexit произойдет, то концу года золото подорожает до $1400
- MQL5 Blogs: Китай раскроет тайну своих золотых резервов?
Новости компаний: Какие банки лишились лицензий; Обвинения "Газпрому"; Стоимость строительства греческой части "Турецкого потока"; Инвестиции в искусство
- Вести Экономика: Московские банки лишились лицензий
- Ведомости: ВТБ почти догнал Сбербанк по размеру плохих долгов в рознице
- Вести Экономика: Mail.ru Group не смогла продать HeadHunter.ru
- Deutsche Welle: ЕС предъявил "Газпрому" обвинения в нечестной конкуренции
- BBC Russian: Чем грозят "Газпрому" обвинения Еврокомиссии
- Interfax: Миллер оценил строительство греческой части "Турецкого потока" в 2 млрд евро
- РБК: Deutsche Bank заплатит $2,5 млрд штрафа за манипуляции ставкой LIBOR
- Euronews: Honda учит летать самолеты
- Euronews: Tesco установил антирекорд по убыткам
- РБК: Король солнца: как Ги Лалиберте заработал $1,9 млрд на Cirque du Soleil
- Вести Экономика: Google: кто не рискует, тот не пьет шампанского
- Forbes: Страна советов: как переживают кризис консалтинговые фирмы
- Forbes: Вклад в искусство: как российские миллиардеры инвестируют в культуру
- Interfax: В Минсельхозе рассказали о поддержке сети "Едим дома!"
В мире: Приведет ли дефолт Греции к выходу страны из евро; Деловая активность в Еврозоне; Бразильские страсти
- MQL5 Blogs: Легенды и мифы новой Греции
- Euronews: Греция: пять лет под контролем “тройки”
- Вести Экономика: Дефолт Греции не означает выхода страны из Евросоюза
- Deutsche Welle: ЕС: Договор о свободной торговле с США вступит в силу не ранее 2016 года
- Deutsche Welle: Госдолг стран еврозоны достиг рекордного значения
- Euronews: Еврозона: деловая активность замедлилась
- MQL5 Blogs: Бразильские страсти: мечты о подсолевой нефти, погребенные под коррупционным скандалом