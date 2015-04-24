Дайджест с 20.04 по 24.04: Нефтяное ралли; Равносилен ли дефолт Греции выходу из евро; Искусственный интеллект на финансовом рынке
Аналитика и прогнозы

Дайджест с 20.04 по 24.04: Нефтяное ралли; Равносилен ли дефолт Греции выходу из евро; Искусственный интеллект на финансовом рынке

24 апреля 2015, 11:42
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Aналитики о недавнем нефтяном ралли. Продлится ли тенденция?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Стабильна ли ситуация в экономике - Медведев; Что происходит с пенсионными накоплениями; Импортозамещение в России

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Обзор

Новости компаний: Какие банки лишились лицензий; Обвинения "Газпрому"; Стоимость строительства греческой части "Турецкого потока"; Инвестиции в искусство

В мире: Приведет ли дефолт Греции к выходу страны из евро; Деловая активность в Еврозоне; Бразильские страсти

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