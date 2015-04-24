Дайджест с 20.04 по 24.04: Нефтяное ралли; Равносилен ли дефолт Греции выходу из евро; Искусственный интеллект на финансовом рынке

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Новость недели: Aналитики о недавнем нефтяном ралли. Продлится ли тенденция?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Стабильна ли ситуация в экономике - Медведев; Что происходит с пенсионными накоплениями; Импортозамещение в России



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Обзор



Новости компаний: Какие банки лишились лицензий; Обвинения "Газпрому"; Стоимость строительства греческой части "Турецкого потока"; Инвестиции в искусство

