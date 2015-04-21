Китай раскроет тайну своих золотых резервов?

Причиной того, почему Китай так смело бросает вызов доминированию США в мировой торговле и финансах, может быть золото. Много золота.

В то время, как желтый металл больше не используется для обеспечения бумажных денег, он все еще остается крупной частью резервов европейских и американских регуляторов. В то же время Китай стал второй по величине экономикой в мире и активизировал усилия по тому, чтобы сделать юань жизнеспособным конкурентом доллара. Это привело к предположениям о том, что правительство запасает золото, реализуя таким образом часть плана по диверсификации $ 3,7 трлн валютных резервов.

Последнее обновление информации о золотом запасе Поднебесной выходило в апреле 2009 года, в нем значилась цифра 3510 метрических тонн. С тех пор аналитики предполагают увеличение этого количества втрое и приход Китая на второе место после Америки по размеру золотых резервов.



«Если вы хотите внести свою валюту в список резервных, то вам нужны активы на балансе, — говорит Барт Мелек, глава отдела товарных стратегий в TD Securities — «Безусловно, золото рассматривается в качестве эффективного средства сбережения стоимости».

Китай, вероятно, готовится к обновлению релиза своих запасов: сейчас идет серьезная ставка на добавление юаня к валютной корзине МВФ. Вполне возможно, что цифры будут выпущены перед заседанием МВФ в следующем месяце или к октябрьскому пересмотру корзины специальных прав заимствования.

Золото не играет центральной роли в международной валютно-финансовой системе, начиная с введения Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов (1973 год). Роль золотых слитков с тех пор снизилась, но МВФ все еще держит в своих запасах 2814 тонн, равно как и большинство крупных центробанков. Россия с 2005 года более чем в три раза увеличила свои золотые запасы.

Китай — крупнейший в мире производитель золота, а в списке потребителей его обходит только Индия. Однако доля золота на 2009 год в структуре его центральных резервов составляла всего 1%. Между тем всего эти резервы выросли за последние десять лет впятеро и являются самыми крупными в мире. Большая их часть номинирована в долларах.

По оценкам МВФ, 63% общемировых центробанковских резервов — это доллар. На валюту №2, евро, приходится 22%.

Согласно данным SWIFT, в феврале американская валюта была использована для проведения 43% мировых платежей. На долю юаня пришлось только 1,8% международных расчетов. Частные инвесторы — как граждане Китая, так и иностранцы — могут перемещать деньги через границы страны только с помощью утвержденных государственных программ и в ограниченных количествах. Ограничен диапазон и для изменения стоимости валюты.

Добавление золота ослабит зависимость Китая от доллара, по словам Натана Чоу, экономиста DBS Group Holdings Ltd. Стивен Дули, валютный стратег-аналитик Western Union Business Solutions по Азиатско-Тихоокеанскому региону, комментирует: «Это может укрепить в мировом сообществе мнение, что китайская валюта хорошо поддерживается целым рядом различных активов. Наиболее ликвидные валюты, как правило, имеют широкий спектр валютных резервов».

Правда, Поднебесная очень ревностно хранит свои тайны. Трейдерам страшно интересно выяснить, сколько же золота сейчас находится в запасах Народного Банка Китая. Если подтвердится предположение о резком росте золотого запаса, это будет подтверждать важность золота в качестве резервного актива, улучшить настроения рынка — и, как следствие, поддержать цену на золото на мировых рынках. Правда, вряд ли Китай сможет сильно повлиять на мировые котировки. С середины прошлого года идет сильное укрепление доллара на ожиданиях подъема ставки ФРС, первого за 10 лет. Это делает американскую валюту привлекательнее золота, которое, как правило, предлагает возвращение инвестиций только в результате глобального подорожания, а значит, является непроцентным активом.

В одном из своих редких комментариев по золоту представители центробанка Китая еще в марте 2013 года заявили, что страна может инвестировать только 2% своих валютных резервов в желтый металл из-за узости рынка. Пресс-служба Народного Банка Китая не отвечает на письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.