Каждый пятый кредит в России — проблемный

Потеря работы и ухудшение материального состояния — две основных причины того, почему более 5 миллионов россиян сейчас не платят по своим кредитам. Долг граждан перед банками доходит до 1,3 трлн рублей.

К апрелю каждый пятый кредит обслуживался несвоевременно, каждый десятый считался безнадежно. Об этом говорят данные кредитных бюро и коллекторских агентств. Взрыв количества проблемных долгов констатирует и ЦБ РФ: их стало в полтора раза, чем годом ранее.

Всего 39,4 млн человек в нашей стране имеют непогашенные кредиты. Это больше, чем 50% трудоспособного населения. 25% заемщиков платят сразу два кредита, 18% - три и более, и именно последняя категория, что вполне ожидаемо, самая проблемная. Здесь не платят по своим долгам 30% граждан.



Зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский отмечает, что такого количества социальных дефолтов в истории постперестроечной России еще не было: даже в 2008 — 2009 гг проблемные долги составляли примерно 12% от общего количества. Сейчас их доля — выше 17%, и она продолжает расти. К концу года банковские власти страны предполагают, что проблемной будет треть от всего количества кредитов. Вся банковская система затронута «плохими долгами», качество портфелей кредитной розницы растет огромными темпами даже у сильных государственных банков. Только за 2014 год прирост проблемных долгов составил 90% у группы ВТБ, 77% - у Сбербанка.







