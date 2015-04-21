Бразильские страсти: мечты о подсолевой нефти, погребенные под коррупционным скандалом

У берегов Бразилии, под несколькими милями морской воды, камней и соли, залегают огромные запасы нефти, не менее 50 млрд баррелей. Это так называемая подсолевая нефть, которая была открыта здесь совсем недавно, в 2008 году. Теоретически, эти залежи могли бы принести несметные богатства бразильцам но, как это часто бывает здесь, ранний оптимизм уступил место унынию. Всего лишь через восемь лет после обнаружения запасов бразильская способность освоить свое богатство, поднять всю свою экономику стоит под большим вопросом. Государственный нефтяной гигант Petroleo Brasileiro SA идет ко дну под гнетом государственного вмешательства, коррупции и тотальной бесхозяйственности.

Скандал совпал еще и с обрушением мировых цен на нефть, и с ростом национальных волнений, и с крахом национальных надежд. Petrobras воплощал в себе не только мощь нефтяной промышленности Бразилии, но и дух страны, ее потенциал для того, чтобы войти в число основных игроков на мировой энергетической арене.



Непрофессиональное управление

В течение нескольких десятилетий официальная государственная политика по пользованию недрами базировалась на том, чтобы управлять Petrobras с помощью государства, предпринимать ускоренные усилия по разработке нефтяных месторождений. Нефтяные богатства Petrobras использовались в штатах и городах страны, миллиарды долларов уходили на развитие социальных и экономических программ.

Но эта политика сейчас подвергается сомнению как никогда раньше. Расходы на программы, субсидирующие удержание низких цен на бензин, взвил долги Petrobras до рекордных уровней. Назначенные правительством управленцы оказались абсолютно никудышными менеджерами — в стране разразился, пожалуй, крупнейший и самый дорогой в истории Бразилии коррупционный скандал.

«Лучшая характеристика для того, что происходит, - хаос», — говорит Вандре Гимараеш, секретарь управления города Макаэ, который Petrobras использует в качестве базы для своих операций добычи. Нефтяные проекты законсервированы, по крайней мере 3000 рабочих мест были сокращены.

Президент страны Дилма Руссеф пытается минимизировать ущерб нефтяного гиганта, который она развивала и отстаивала. Она перетрясла до основания всё руководство компании, заменив его дружественными себе опытными руководителями.

Но всё не так просто. 135-миллиардный долг компании выше, чем национальная задолженность, например, Дании. Ее потери в результате коррупционного скандала заставляют руководство сокращать инвестиции и выставить активов на 13,7 млрд долларов на продажу — и это на фоне рухнувшей цены на нефть.



Жив пациент или мертв?



Акции Petrobras выросли на 40% за прошлый месяц — это признак того, что выход из тупика виден. Это связано с публикацией финансовых результатов и с гарантией реформирования. Но скандал пока никуда не делся и может стать тормозом деятельности компании на долгие годы вперед. Критики заявляют, что Руссеф делает недостаточно для того, чтобы разрушить связи компании с правительством, которые многие считают главной проблемой Petrobras.

«Нынешняя ситуация — исключительно вина вмешательства властей. Началось это с топливных субсидий политического характера, которые, в свою очередь, привели к коррупционному скандалу», — говорит Педро Залан, консультант, который тридцать лет проработал в Petrobras. — «Если бы не было этого вмешательства, компании не пришлось бы продавать ценные активы сейчас, при низких ценах на нефть, в самое неподходящее для этого время».

Некоторые политики и бизнесмены призывают Дилму Руссеф либерализовать политику и отобрать у Petrobras фактическую монополию над развитием свежеоткрытых нефтяных месторождений, которые раскинулись под континентальным шельфом примерно в 150 милях от бразильских пляжей. Сейчас иностранные нефтяные компании могут принять участие в этих проектах, но только под управлением Petrobras. Также они должны обеспечить ситуацию, в которой порядка 65% оборудования и сервиса закупалось бы на внутреннем рынке Бразилии.

Однако Дилма Руссеф, соглашаясь с тем, что для реформирования Petrobras необходимы «решительные меры», однако по-прежнему не видит необходимости в изменении этих правил. В свою очередь, Petrobras заявляет, что идет на поправку. Новый гендиректор компании, Алдемир Бендайн, очень быстро набирает такое нужное сейчас финансирование. Доходность подсолевых месторождений превзошла собственные прогнозы Petrobras, и компания сейчас производит примерно втрое больше, чем предполагалось в 2010 году. «Подсолевая нефть экономически жизнеспособна даже при нынешних низких ценах», — прокомментировали представители компании ситуацию для агентства Bloomberg. — «Perobras и ее партнеры абсолютно уверены в рентабельности производства».





Juan Pablo Spinetto, Anna Edgerton, для Bloomberg