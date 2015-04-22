Если Grexit произойдет, то концу года золото подорожает до $1400

Рынок золота сейчас не особенно сильно поддерживается греческими событиями. Но это положение вещей может скоро измениться. Риск выхода Греции из еврозоны поможет ценам на золото увеличиться до $1400 за тройскую унцию уже к концу 2015 года. Об этом пишут аналитики Capital Economics.



Сегодня в течение европейской сессии цена на золото снова снижается: на момент 16.36 тройская унция с поставкой в июне стоит $1 195,90. Джулиан Джессоп, глава отдела исследований сырьевых товаров Capital Ecomonics, писал в своей аналитической записке в понедельник: «Кажется, рынки еще ждут, что в последний момент будет совершен какой-то трюк фокусника, стороны заключат сделку по спасению Греции. И это справедливо, ведь даже если Греция объявит дефолт по своим долгам, это не обязательно приведет страну к выходу из еврозоны."



Однако Джессоп уверен, что «дальнейшая эскалация кризиса в Греции будет оказывать поддержку золоту". Было бы ошибкой полагать, что страна представляет собой «особый случай» и надеяться на то, что больше никто не захочет последовать ее примеру, — говорит он. Прямо сейчас глобальный аппетит к риску по-прежнему высок, что заметно по силе фондовых рынков, но настоящим испытанием для инвесторов будет момент, когда уверенность сильно поколеблется.