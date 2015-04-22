Если Grexit произойдет, то концу года золото подорожает до $1400

Рынок
золота сейчас не особенно сильно
поддерживается греческими событиями.
Но это положение вещей может скоро
измениться. Риск выхода Греции из
еврозоны поможет ценам на золото
увеличиться до $1400 за
тройскую унцию уже к концу 2015 года. Об
этом пишут аналитики Capital Economics.
Сегодня
в течение европейской сессии цена на
золото снова снижается: на момент 16.36
тройская унция с поставкой в июне стоит
$1 195,90. Джулиан Джессоп,
глава отдела исследований сырьевых
товаров Capital Ecomonics, писал
в своей аналитической записке в
понедельник: «Кажется, рынки еще ждут,
что в последний момент будет совершен
какой-то трюк фокусника, стороны заключат
сделку по спасению Греции. И это
справедливо, ведь даже если Греция
объявит дефолт по своим долгам, это не
обязательно приведет страну к выходу
из еврозоны."
Однако Джессоп уверен, что «дальнейшая эскалация кризиса в Греции будет оказывать поддержку золоту". Было бы ошибкой полагать, что страна представляет собой «особый случай» и надеяться на то, что больше никто не захочет последовать ее примеру, — говорит он. Прямо сейчас глобальный аппетит к риску по-прежнему высок, что заметно по силе фондовых рынков, но настоящим испытанием для инвесторов будет момент, когда уверенность сильно поколеблется.