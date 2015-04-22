Легенды и мифы новой Греции

Мартин Вольф, аналитик и колумнист Financial Times, говорит, что всё плохо кончится, если участники событий будут продолжать придерживаться ложных убеждений.

«Греческий эпос продолжается. И у него будет очень плохое окончание, если его персонажи не признают, что они цепляются за мифы. Вот шесть мифов, каждый из которых представляет собой интеллектуальные и эмоциональные препятствия к достижению взаимовыгодного решения.



Grexit поможет еврозоне. Когда-то английский король Генрих II задал про своего мятежного архиепископа Томаса Бекета вопрос: «Неужели никто не избавит меня от этого бешеного священника?» Сейчас, судя по всему, аналогичный вопрос про своего греческого коллегу задает министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле. Для английского короля удовлетворение желания закончилось катастрофой. Для Шойбле уход Греции из еврозоны тоже может стать большой проблемой. Да, если Греция потерпит катастрофу и огромные проблемы после ухода, популистские кампании в других странах определенно будут менее эффективными. Но стабильность еврозоны перестанет быть незыблемой. Каждый следующий кризис в любой другой стране может вызвать дисбаланс и массу спекуляций.

Grexit поможет Греции. Многие считают, что переход к слабой драхме — это гарантированный путь к процветанию страны. Но это действительно так только в том случае, если страна может легко, а главное — быстро расширить свое производство конкурентных на международном уровне товаров и услуг. Это определенно не про Грецию. И непосредственным последствием отказа от евро станет валютный контроль, прекращение вливания иностранных кредитов в экономику страны и большая политическая нестабильность. Уход из стабильной валюты приведет к громадным расходам.

Во всем виновата Греция. Никого не заставляли одалживать деньги Греции. Первоначально частные кредиторы были просто счастливы ссужать деньги греческому правительству на тех же условиях, что и правительству Германии. При этом, характер греческой внутренней экономики и политики не был ни для кого секретом. В 2010 году стало ясно, что деньги страна не отдаст. И вместо того, чтобы согласиться на списание долгов (что было жизненно необходимо), правительства и МВФ решили выручить частных кредиторов путем рефинансирования греческого долга.

Глупые кредиторы теряли деньги и дальше. Это было до 2010 года, и после 2010 года, и продолжается сейчас.

Греция ничего не сделала. Она подверглась гигантской коррекции своей бюджетной политики и внешнеполитических позиций. Между 2009 и 2014 гг первичный бюджетный баланс сжался на 12%, структура бюджетного дефицита снизилась на 20%, а сальдо счета текущих операций — на 12%.

Между первым кварталом 2008 и 2013 года реальные расходы в греческой экономике снизились на 35%, а ВВП — на 27%. Уровень безработицы достиг 28%. Это огромные изменения. В действительности, одной из трагедий являются эти происшедшие изменения. Греция не нуждалась в дополнительных ресурсах.

Греки отдадут долги. Этот миф происходит отчасти из-за отказа признать существование невозвратных издержек. Плохие кредиты существовали всегда. Есть ли смысл держать эти кредиты для Греции открытыми, смогут и захотят ли греки ближайшие несколько десятилетий потратить на погашение горы кредитов, которые, по уму, и не должны были быть взяты?

Долговая нагрузка сейчас вдвое превышает ВВП страны, даже несмотря на реструктуризацию после кризиса. Простить эти долги — неизбежное действие. Кстати, доклад Центра исследований экономической политики говорит о том, что чрезмерная закредитованность нависает не только над Грецией — но и над всей еврозоной.

Дефолт обязательно приведет к выходу Греции из еврозоны. Это шестой миф. Возможно, что если Греция объявит дефолт, то греческие банки больше не будут иметь права на чрезвычайную кредитную помощь от греческого Центробанка. Если это так, то банки почти наверняка наложат запрет на снятие средства со счетов. Может быть, остановятся платежи. Кое-кто предполагает, что ЕЦБ больше не будет иметь право действовать в качестве кредитора последней инстанции в отношении греческих банков. Ситуация моделируется по аналогии с ФРС, когда она остановила кредитование банков Детройта после того, как правительство города объявило дефолт.

Но есть разница. Дело в том, что в еврозоне действует 19 отдельных банковских рынков, и дефолт национального правительства может обанкротить банки страны. В свою очередь, ЕЦБ не должен кредитовать явно неплатежеспособные банки. Вопрос будет в том, как реагировать на ситуацию. Можно было бы запустить греческую экономику с ограниченным функционированием ее банков. Правительство, не имеющее денег, могло бы делать платежи при помощи долговых расписок — это нежелательно, но вполне возможно.





Итак, каждый из этих шести мифов затрудняет приход к удовлетворительному решению. Но есть и седьмой, главный миф. Сейчас на страну нажимают и ставят перед ней условия: реформы в обмен на деньги. Но проблема развития Греции глубже, чем просто пара экономических реформ. Сделка может сработать, только если бы греки были согласны меняться и реформироваться согласно чужому плану. Седьмой, самый опасный миф — о том, что вынужденные реформы сработают. А так не бывает.

Может быть, стоит принять реальность, принять дефолт и оставить Грецию в покое, но внутри еврозоны, чтобы позже решить, что делать. Конечно, это будет очень плохой результат. Проблема только в том, что никто уже не уверен в том, что что-то другое будет лучше.»