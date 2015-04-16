Евро падал из-за Греции, но выравнивается после размещения облигаций

Напряженность между Грецией и ее кредиторами в четверг днем поспособствовала тому, что евро упал против доллара и еще 14 мировых валют из основного списка, прервав двухдневный период роста. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле публично заявил, что для получения помощи от ЕС Греция должна взять на себя обязательство проведения реформ и сказал, что «дальнейшие уступки исключены».

EURUSD к полудню падала до 1,0640$, но после того, как были размещены суверенные испанские и франузские бонды, вновь начала расти, к 13.14 дойдя до отметки в 1,0692.