Суд отложил референдум в Каталонии на 5 месяцев

Вчера в ходе экстренного пленарного заседания испанский Конституционный суд приостановил действие закона «О проведении опросов населения, не имеющих характер референдума», принятого недавно каталонским парламентом, и указа о созыве 9 ноября опроса о суверенитете Каталонии, который был подписан главой каталонского правительства Артуром Масом. Таким образом, референдум о независимости Каталонии был отложен минимум на 5 месяцев.

По сообщениям портала BBC, конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски, направленные испанским правительством, против проведения референдума об отделении Каталонии, ссылаясь на его неконституционный характер. Теперь вопрос о проведении голосования отложен: суд будет выяснять, нарушает ли готовящийся референдум основной закон Испании.

Председатель правительства Каталонии Артур Мас уже успел негативно отреагировать на решение Конституционного суда. Он назвал этот шаг испанских властей «враждебным».

Каталония, которая включает в себя Барселону, является одним из самых богатых и промышленно развитых регионов Испании, а также одним из регионов со своей своеобразной культурой. Западная пресса отмечает, что одними из главных причин желания отделиться от Испании являются культурные и экономические причины. Еще 19 сентября каталонские законодатели проголосовали с большим перевесом в пользу того, чтобы разрешить референдум. А 27 сентября председатель правительства Каталонии Артур Мас даже подписал указ о проведении референдума.



Напомним, некоторые регионы Великобритании тоже захотели провести референдум по отделению от страны - по примеру Шотландии.

