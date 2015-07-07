Пришло время Европе решить, спасать Грецию или нет

Сегодня в Брюсселе состоится экстренное заседание Еврогруппы и внеочередной саммит еврозоны, на которых в очередной раз будут обсуждать греческий вопрос. Лидеры еврозоны имеют дело с еще одним кризисом, который может нанести самый большой удар по европейской интеграции. Как известно, греческий народный референдум закончился отказом от условий еврокредиторов, поэтому сейчас самым интересным становится то, какое финансовое спасение окажут стране.

Уже только ленивый не сказал, что Греция скоро обанкротится без новых кредитов - это почти наверняка означает, что стране нужно отказаться от евро. Проще говоря, в настоящий момент евро, центральный элемент усилий нескольких поколений европейских политиков для сплочения континента, разрывает его на части. Неужели так много было поставлено на карту, что это так усложняет сделку между Грецией и кредиторами?

Почему бы Европе просто не помочь Греции просто справиться с ее огромным долгом? К сожалению, все это не так просто. У европейских лидеров есть веские аргументы, объясняющие, почему можно и почему нельзя спасти Грецию.

Речь идет о евро

Евро как валюта был введен в январе 1999 года. Идея была в том, что это поднимет Европу, упростит ведение бизнеса за границей, а также поможет потребителям заключать более выгодные сделки, сравнивая цены. Евро был самым заметным символом европейской интеграции. Но, в отличие от других крупных валютных союзов, таких, как в США, еврозона не планировала объединять политические силы или создавать большой федеральный бюджет, который могли бы использовать, чтобы помочь бедным членам союза.

Голосовавшие за евро не были готовы к этому. Вместо этого 11 правительств, которые запустили евро, приняли правила, согласно которым должны были удерживаться от слишком больших заимствований. Цель была в том, чтобы убедиться, что валюта стабильная. С тех пор свод правил вырос, он регулирует банки и правительства, которые попадают в неприятности в финансовом плане и могут быть спасены. В таких странах, как Ирландия, Португалия и Испания придерживались этих правил в период кризиса - и видели, что их экономика начинает снова расти после болезненных программ спасения.

Но с Грецией так не получилось. Страна затягивает экономические реформы и ей не удалось завершить вторую огромную программу помощи на сумму 240 млрд евро. Большая часть этих денег предоставлена другими странами, которые ответственны перед своими избирателями за то, как тратят деньги. Они просто не понимают, почему правила должны меняться ради Греции. Также им не понятно, почему стране должны списать долг, который она сама накопила.

Зигмар Габриэль, министр экономики Германии заявил, что предоставление особенного «лечения» будет фатальным для валюты. Если Греция может получить облегчение долгового бремени, почему бы другим не попросить того же? "Это было бы концом евро", - сказал он журналистам в понедельник.

Однако, некоторые аналитики говорят, что решение греческого вопроса может даже помочь евро, объединив остальные 18 стран еще сильнее.

Нужно заплатить высокую цену

Но если Европа сохранит жесткую позицию в плане долгосрочной перспективы евро, она рискует, просто наблюдая за тем, как разворачивается экономическая катастрофа в Греции. Отрезанные от финансовой поддержки, греки будут вынуждены печатать собственную валюту, а инфляция, скорее всего, вырастет, что сделает жизнь миллионов греков еще более сложной — а ведь они и так уже страдали от нескольких лет жестких ограничений.

Действительно, европейские чиновники уже говорят о том, как они могли бы оказать гуманитарную помощь - например, организовать экспорт лекарственных средств и других товаров первой необходимости, если Греция не может себе этого позволить. Без этих элементарных вещей социальная и политическая нестабильность может перерасти в нечто более опасное.

Перспектива несостоявшегося государства на юго-востоке Европы тревожит политиков от Брюсселя до Вашингтона. Греция является членом НАТО, но «заигрывает» с Россией. Она также является своеобразными «воротами» в Европу для многих мигрантов, бегущих от войн, террора и бедности из стран Ближнего Востока и Африки.

Есть еще одна причина, почему Европа даст Греции еще один шанс. Путь к членству в евро, как говорили, - это «дорога с односторонним движением». На самом деле, нет никаких правил, как можно оттуда выйти. Эффект домино вряд ли возможен в настоящее время. Трудно себе представить, что другие страны захотят последовать шагами Греции в экономическую пропасть, но "Grexit" останется ярким примером для еврозоны как история страны, рискнувшей нырнуть в неизведанные воды. Так, в следующий раз, если страна с большими долгами попадет в беду, она сможет подвергнуть сомнению свое членство в еврозоне.

И, наконец, есть холодные твердые наличные. Предоставление Греции облегчения бремени долга может обойтись кредиторам в 127 млрд евро, большая часть этого падет на Европу, по мнению аналитиков RBS. Если страну отпустить из союза, то это обойдется союзу по меньшей мере в 227 млрд евро. Тяжелый выбор, на самом деле.