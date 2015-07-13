Соглашение по Греции достигнуто, евро снова растет

Греция достигла соглашения с кредиторами по поводу реформ, необходимых, чтобы начать официальные переговоры по третьей программе спасения, сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск в своем Twitter. Об этом, в частности, пишет агентство Bloomberg.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас урегулировал все положения соглашения со своими европейскими кредиторами спустя почти 17 часов переговоров в Брюсселе, закончившихся только сегодня утром.

Компромисс выработан сегодня на встрече премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и председателя Европейского Совета Дональда Туска. Финальное решение о формировании третьего пакета финпомощи Греции объемом 82-86 млрд евро на три года примут до 15 июля.

На фоне этой новости пара EUR/USD резко начала расти, к 10:21 она торговалась уже на отметке 1,1166 (+0,08%).