Рынок, ты готов? Греки сказали «нет» условиям кредиторов

Всю неделю рынки находились в напряжении, ожидая греческого референдума. И вот окончательные итоги вчерашнего народного голосования показали нежелание населения страны принимать ультимативные предложения ЕС и МВФ - греки против продолжения кредитования в обмен на сворачивание социальных программ. По результатам референдума, "нет" сказали 61,31% голосовавших, поддержали предложения только 38,69%, о чем сообщает МВД Греции.

Европейские лидеры уже начали консультации по поводу дальнейших отношений с Грецией. К примеру, канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня вылетает в Париж для встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы обсудить этот вопрос. Сам Олланд вчера уже пообщался с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Дебаты по греческому долгу также намечены на сегодня, 6 июля. Премьер-министры Италии, Великобритании тоже планируют обсудить проблемы, связанные с итогами греческого референдума.

По словам главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, результат референдума в Греции "очень печальный" для будущего страны. "Для восстановления греческой экономики необходимы сложные решения и реформы. Теперь мы будем ждать инициатив греческих властей", - сказал он.

С другой стороны, отказ большинства греков от предложений кредиторов станет эффективным инструментом на дальнейших переговорах с кредиторами, считает министр труда Греции Панос Скурлетис. "Теперь у правительства есть мощный инструмент на переговорах, чтобы добиться такого соглашения, которое откроет для нас новый путь", - сказал он.

Греция готова продолжить сотрудничество с Евросоюзом и кредиторами, сказал вчера министр финансов Греции Янис Варуфакис. "Смелое "нет", которое сказал греческий народ, является инструментом, с помощью которого мы протягиваем руку помощи, руку сотрудничества нашим равноправным партнерам", - подчеркнул Варуфакис.

По словам министра финансов Италии, кризис стран еврозоны, который могут вызвать результаты греческого референдума, вполне посилен и страны справятся с ним. Еврозона "в состоянии справиться с кризисом и возможными спекулятивными атаками", говорится в заявлении министерства. В нем также сказано, что в ближайшее время возможна волатильность на финрынках из-за «неопределенности по поводу греческого будущего».



На азиатских торгах сегодня пара EUR/USD резко упала с отметки 1,1111 до 1,0975. К 8:32 мск пара торговалась на уровне 1,1032.