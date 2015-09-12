Референдум в Великобритании о выходе из ЕС: политики не знают, что будет дальше

В британской длинной истории парламентских восстаний поражение Дэвида Кэмерона в понедельник не было очень большим. Но наблюдателей напугал бунт против Кэмерона. Консервативная партия раскололась во мнениях о будущем членстве Великобритании в Европейском Союзе, а Кэмерон не смог обеспечить достаточно голосов, чтобы ввести в действие новые правила в связи с предстоящим референдумом. 37 членов его собственной партии проголосовали против предложения правительства смягчить закон, который запрещает исполнительной власти в день перед референдумом проводить любые действия, которые могут повлиять на результаты голосования. Всего против подобных послаблений высказались 312 депутатов.

И такое поведение политиков должно стать предупреждением для тех, кто не верит в возможность того, что Британия покинет ЕС в 2017 году. Поэтому, если британские политики ничего не предпримут в этом году, это будет означать, что никто не уверен в том, что произойдет в будущем. Самый главный подтекст в этой ситуации заключается в том, что следующие два года Кэмерон будет управлять страной - до голосования, чтобы остаться в ЕС, а теперь и эта версия ставится под сомнение.

Это не только опросы, которые оказались ошибочными. Рынки также увидели вероятность снижения большинства консерваторов ближе к выборам. Экономисты Societe Generale SA посчитали, что есть 45-процентная вероятность, что британцы проголосуют за так называемый Brexit. "Это очень много по сравнению с тем, что большинство людей говорит, - уверена Мишала Маркуссен, главный экономист парижского банка. - Рынки полностью игнорируют эту тему".

Напомним, что в начале недели нижняя палата Великобритании проголосовала за референдум о выходе из ЕС. Таким образом, чиновники поддержали план премьер-министра страны Дэвида Кэмерона, касающийся проведения до конца 2017 года референдума о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе. Как сообщает Reuters, за референдум высказались 316 депутатов, 53 проголосовали против.

Референдум о членстве Британии в ЕС должен пройти до конца 2017 года, по крайней мере, именно такое обещание давал Кэмерон после своего переизбрания в мае.