МВФ признал правду за Афинами. Кто следующий на дефолт?

Недавнее сообщение МВФ о том, что происходит в Греции, дало ответы на множество вопросов. Экономисты поняли, почему Германия так яростно упрямилась в переговорах с Грецией — она не хотела допустить реструктуризации долгов у остальных стран PIIGS (Португалия, Испания, Ирландия, Греция, Испания). За последние пять лет Европа потратила более 200 млрд евро, чтобы не допустить дефолта Греции. Множество программ помощи проводились лишь для того, чтобы долговые проблемы Афин не переросли в общую европейскую проблему. Уже давно говорят, что происходящее с Грецией может повториться в Италии, Испании, Португалии.

И вот вдруг (за три дня до референдума) МВФ признает, что экономика Греция нежизнеспособна, если новый транш финпомощи не совместить с масштабным списанием долга.

Из заявления МВФ становится ясно, что даже при льготном финансировании до 2018 года долг страны останется очень высоким в течение десятилетий и будет очень уязвимым к любым ударам. Как вариант, при таком финансировании в 2020 году соотношение долг/ВВП составит около 150%, а в 2022 году упадет до 140%. Если долг списать, как хотели в 2012 году, это даст снижение более чем на 30% от ВВП. Но самое странное, что МВФ признает: «новые потребности в финансировании делают динамику долга неустойчивой». А ведь это именно то, о чем Ципрас и Варуфакис предупреждали с самого первого дня, когда оказались у власти. Получается, что один из кредиторов согласился с видением греческого правительства на проблему долга.

И вот у Ципраса теперь в руках все карты и доказательства, чтобы говорить грекам: "Видите, мы были правы". И если народ проголосует против, Греция сможет продолжить переговоры. Если Греция скажет «да» требованиям кредиторов, то любые переговоры в будущем будут невозможными. Будет пара месяцев передышки за счет возобновления работы банков, но через несколько месяцев ситуация снова ухудшится, а долговые проблемы никуда не исчезнут.

С другой стороны, получается, что МВФ открывает двери для «анализа устойчивости долга» любой другой стране в еврозоне. Ведь, согласно подходу МВФ, в других периферийных странах Европы долговая динамика тоже может характеризоваться как «неустойчивая». И здесь уже эти страны могут начать требовать реструктуризацию и их долга, а, скорее всего, его полное списание.

Практически на 90% можно быть уверенным, что политики из испанской PODEMOS и «Движения пяти звезд» в Италии обратятся к МВФ с требование оценить их собственную долговую устойчивость. Партии эти начнут набирать популярность, ведь жители не откажутся, чтобы их стране списали 50, 100 или 200 млрд евро долга. И у МВФ не будет иного выхода, кроме как согласиться с тем, что Греция и все остальные страны погрязли в долгах. И в конце концов все может закончиться тем, что такая политика попросту уничтожит всю «единую Европу», которую так хочет сохранить Германия.