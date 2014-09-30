По примеру Шотландии больше полномочий теперь требуют другие регионы Великобритании

Шотландии пообещали больше полномочий, если она останется частью Великобритании. Но в Вестминстере и не подозревали, насколько популярной окажется тема расширения полномочий в других регионах. Теперь требования большей самостоятельности для местных властей в принятии решений, а также увеличения финансирования раздаются во всём Соединённом Королевстве.

Ни в одном крупном, развитом государстве нет столицы, которая в такой степени господствовала бы над остальными регионами, как Лондон доминирует над другими частями Великобритании. Объём его экономики гораздо больше, чем у любого графства. Живущие вне Лондона британцы говорят, что этот город забирает слишком много денег и талантов в ущерб остальным районам. Но вскоре всё может измениться.

Первой в очереди за расширением полномочий стоит Уэльс - провинция со значительным количеством ультранационалистов. В настоящее время у местного правительства столько же власти, сколько и у парламента Шотландии. Но многие в Уэльсе считают, что им нужны такие же права, какие были обещаны Эдинбургу.

По словам лидера Партии Уэльса Линн Вуд, недавно был составлен ряд документов и отчетов, которые закрепляют межпартийное соглашение о необходимых Уэльсу полномочиях. Политик считает, что пора предоставить этой провинции большую налоговую и энергетическую автономность. Необходимо также передать в руки Уэльса систему уголовного правосудия - хотя бы частично.

В 2004 году регионы Северной Англии решительно отвергли мысль о получении больших полномочий от Лондона. Тогда общественность пришла к выводу, что это неизбежно привело бы к росту бюрократии. Но шотландский исторический референдум заставил многих изменить свое мнение.

Корнуолл призывает предоставить ему дополнительные свободы и обсудить принципы управления составных частей Великобритании в будущем. Даже графство Йоркшир, численность населения которого сравнима с Шотландией, а размер экономики – с Уэльсом, встало в очередь за большей автономностью. Так, Ричард Картер, лидер партии Yorkshire First, заявил, что со стороны правительства Великобритании несправедливо предоставлять Шотландии право решать свои проблемы, позволять делать то же самое Уэльсу и Лондону, но не Йоркширу.

Крупные города также хотят больше власти: Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл, Ливерпуль и другие требуют расширения полномочий «с той же скоростью, что и для Шотландии». Как считает аналитик Alpari UK Джошуа Махони, ходят много разговоров, что нужно пойти и попросить денег. Каждый хочет сам владеть своим будущим. Разделение полномочий со временем может полностью изменить Великобританию. Интересно и то, что это может сказаться на ситуации во всей Европе. Это может стать лишь вершиной айсберга.

Неудивительно, что цепная реакция, запущенная шотландским референдумом, была названа «революцией расширения полномочий». Вопрос в другом: каким количеством этих полномочий готов поделиться Вестминстер.