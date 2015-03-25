Евро второй день растет на статистике из Германии

Евро поднимался сегодня на европейских торгах до $1,10, однако сейчас (к 17.30 мск) снова откатился до отметки 1,0971. В среду драйвером подъема единой валюты опять, как и вчера, была Германия. Сегодня здесь вышли оптимистичные данные по деловым настроениям, что добавило инвесторам оптимизма на предмет восстановления экономики в еврозоне. Индикатор IFO за март оказался выше консенсус-прогноза и показал самое сильное значение за последние 8 месяцев.

Однако трейдеры предсказывают, что 1,1-триллионная программа QE, запущенная ЕЦБ в марте, скорее всего, окажет давление на единую валюту и не позволит ей уйти в длительное ралли.

«Немецкие данные, конечно, обнадеживают, но я не думаю, что они многое поменяют в судьбе евро на ближайшую перспективу», — говорит Питер Кинселла, валютный стратег Commerzbank. — «ЕЦБ начал печатать деньги, и движение евро наверх — временное явление. Я сомневаюсь, что эти его достижения будут сохранены».

Тем временем инвесторы сократили длинные позиции по доллару после «голубиных» речей ФРС на прошлой неделе: валюта отошла от многолетних максимумов и продолжает потихоньку идти вниз. На 17.39 мск пара USDJPY снизилась до 119,59 ¥, GBPUSD выросла до 1,4872.