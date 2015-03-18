Доллар сохраняет устойчивую позицию на торгах в среду

На момент 11.46 мск EURUSD торгуется на отметке 1,0612, GBPUSD – на 1,4748; USDJPY — на уровне 121,27. Движения основных валютных пар не особенно велики, дневные диапазоны узкие. По отношению к корзине валют доллар остается стабильным вблизи своего 12-летнего максимума. Поддержка по EURUSD отмечается на $ 1,0551. Поддержка по иене находится на 120,67, сопротивление — на 122,02.



Доллар был устойчив на азиатских торгах в среду, за несколько часов до предполагаемого шага ФРС в сторону подъема процентной ставки впервые почти за 9 лет. Заявление ФРС прозвучит сегодня в 21.00 мск, после чего последует пресс-конференция Джанет Йеллен. Будут также выпущены прогнозы регулятора по инфляции. Сильная отчетность по заработной плате в США дает повод задуматься о том, что ФРС откажется от «терпеливой» риторики, но не нужно забывать еще и о зависимости ставки от экономических показателей — таких, как, в частности, инфляция.

«Наша базовая точка зрения состоит в том, что ФРС может начать процесс нормализации процентной ставки примерно в середине года», — прокомментировал ситуацию агентству Reuters Том Кенни, аналитик Australia and New Zealand Bank. — «Тем не менее, дальнейший дрейф ниже целевого уровня инфляции может привести к попыткам сдержать агрессивный курс доллара. В итоге на мнение Йеллен решающее влияние будут оказывать два фактора: базовая инфляция и заработная плата по стране».

Контраст между политикой ФРС и остальным миром поражает воображение, особенно сейчас, когда регуляторы 24 стран набирают скорость, двигаясь по курсу ослабления монетарной политики. В зародышевом состоянии находится QE европейского регулятора, до сих пор лихорадочно скупает облигации Банк Японии — всё это создает бычий фон для доллара США. Всё это категорически не нравится транснациональным корпорациям: укрепление доллара по отношению к валютам, в которых они получают прибыль, ухудшило их финансовые и экономические показатели. Рынок акций чутко на это реагирует. «Я думаю, что мы не можем исключить риск дальнейшего падения акций США, а это нарушит цельность денежного потока. В таких условиях доллар может упасть благодаря множеству больших длинных позиций по нему».