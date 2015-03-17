Картина дня: Уолл-стрит открылась снижением, в Старом Свете подозревают «пузырь»

Вчерашнее снижение на Уолл-стрит потянуло за собой европейские акции, которые во вторник отошли от вчерашних пиков. При этом китайские акции закончили день вблизи семилетних максимумов, а японские ценные бумаги не были в такой отличной форме вот уже 15 лет. Мировая финансовая политика продолжает быть основным фактором для трейдеров.

Позиции ресурсов ослабли, доллар стал мягче, а стоимость казначейских облигаций США укрепилась на фоне нервозности, которой сопровождается ожидание начала двухдневного заседания ФРС.

«В центре внимания рынка остается непосредственное завтрашнее заседания ФОМС. Также инвесторы продолжают следить за ценой на нефть, которые возобновили нисходящий импульс на фоне сообщений о текущих фондовых накоплениях», — говорит Геннадий Голберг, стратег в TD Securities (США).



Поступившие сегодня на рынок статистические данные были не так сильны, как прогнозировалось (особенно это касается слабого отчета о строительстве), и это столкнуло доллар с 12-летних пиков. EURUSD на момент 16.50 мск торгуется на уровне 1,0627 (+0,56%), USDJPY — на 121,23 (-0,09%).

На Уолл-стрит S&P 500 открылся со снижением, потеряв 9 из 28 набранных вчера пунктов: сейчас он на 0,46% ниже вчерашнего закрытия. Dow Jones потерял 0,73%, NASDAQ Composite торгуется ниже на 0,22%. Аналитики связывают это как с нервозностью по поводу встречи ФРС, так и со стремительным падением котировок Brent.

Это не может не вносить свой вклад в котировки по другую сторону Атлантики. На текущий момент (16.51 мск) САС 40 потерял 1,04%, DAX успел рухнуть на 1,77%, периферические индикаторы еврозоны тоже существенно снизились — испанский на 1,37%, итальянский на 1,29%. В Европе хорошо себя чувствует только FTSE 100, который к середине торгов прибавил уже 0,18%. Такое падение индексов еврозоны аналитики связывают с предполагаемой «перекупленностью» ценных бумаг, которая усилилась еще и началом программы количественного смягчения от ЕЦБ. Сейчас значение RSI в Европе — самое высокое и может расцениваться как «фондовый пузырь».

Трейдеры, которые основываются на техническом анализе, опасаются этих показателей и используют свои страхи для окончания действий по бычьему сценарию. Возможно, это, а также и падение доверия немецких инвесторов к экономике (согласно вышедшим сегодня данным) явилось причиной такого резкого падения DAX.