Обзор по рынку и прогноз на 17.03.2015

17 марта 2015 г.

В понедельник европейские валюты корректировались к доллару. С одной стороны, это было вызвано техническими факторами – и евро, и фунт обновили минимумы. С другой, рынок готовится к публикации решения ФРС США по монетарной политике. Вернее, ждет сопроводительного заявления, в котором могут появиться ответы на волнующий всех вопрос: когда ФРС перейдет к началу повышения ставки? В итоге евро/доллар откатился к завершению дня к отметке 1,0566, фунт доллар поднялся к уровню 1,4826. А вот в паре с йеной доллар демонстрирует достаточно сдержанную динамику Пара продолжила консолидацию в пределах диапазона 121,00 – 121,50.

Сегодня пара евро/доллар будет ждать данных от института ZEW по нестроением в деловой среде Германии. Если показатель выйдет существенно выше прогнозов, евро может получить шанс на дальнейший рост, поскольку улучшение состояния крупнейшей экономики еврозоны может породить надежды на то, что процесс восстановления будет более быстрым и у ЕЦБ не будет необходимости проводить политику количественного смягчения в течение длительного периода времени. Если говорить еще об одном отчете, а именно, данных по индексу потребительских цен в еврозоне, то он, скорее всего, будет рынком проигнорирован, поскольку ни для кого не секрет, что в регионе зафиксирована дефляция и пока меры ЕЦБ по вливанию ликвидности не принесут свои плоды, вряд ли ситуация изменится.

Великобритания сегодня интересных отчетов не публикует. Поэтому движения пары будут в большей степени обусловлены ранее сформированными настроениями и внешними факторами. Учитывая, что доллар пока явно настроен на коррекцию и, скорее всего, до публикации комментариев ФРС, коренным образом ничего не изменится, можно предполагать дальнейший рост британской валюты в район уровня 1,49 после прорыва 1,4850.



Пара доллар/йена остается в пределах неширокого диапазона. Опубликованное сегодня решение Банка Японии по монетарной политике сюрпризов не преподнесло. Монетарную политику регулятор сохранил без изменений. Таким образом, какие-то существенные изменения могут произойти лишь после заседания ФРС в среду. Хотя сегодня публикуются данные по выданным разрешениям на строительство и числу заложенных фундаментов в США. Сильная статистика может спровоцировать рост ожиданий того, что ФРС будет достаточно агрессивен и это может подтолкнуть пару в район уровня 121,70 с дальнейшей целью на 122,00.

