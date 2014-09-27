Evraz за долги выставит на IPO свою дочку

Одна из крупнейших металлургических компаний России, «Евраз», планирует провести IPO своей североамериканской «дочки». Разумеется, процедура пройдет в США. Объем привлеченных средств оценивается в $2,8 млрд, а цель компании — уменьшить собственный долг и воспользоваться богатыми возможностями рынка стали в США, который сейчас довольно силён.

В пятницу было объявлено, что регистрационное заявление в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам уже подано.

Представители Evraz North America заявили, что еще не определено количество акций, которое будет выпущено. Не установлен и диапазон цен на эти бумаги. Владельцем большей части акций после проведенного IPO по-прежнему останется Evraz, компания, самый крупный пакет которой принадлежит Роману Абрамовичу.



Штаб компании Evraz North America находится в Чикаго. Интересы фирмы сосредоточены главным образом на стали, используемой в нефтедобыче и производстве газа, в трубопроводах и железнодорожной инфраструктуре на западе США и в Канаде. Шесть заводов в первой половине 2014 года принесли 1,5 млрд прибыли (это более 20% от общего дохода холдинга Evraz PLC. В 2013 году этот бизнес имел 39% от общего рынка рельсов Северной Америки и 47% рынка труб большого диаметра для нефтяной и газовой промышленности.

Особый оптимизм представители Evraz испытывают на тему стали для трубопроводов в США и Канаде. Североамериканские операторы, по ожиданиям, будут нуждаться в 4,9 млн тонн труб большого диаметра в 2016 — 2018 гг. Для сравнения, в 2013 году потребность региона в этой продукции составила всего 930 000 тонн.

«Евраз» - уже вторая российская металлургическая компания, которая в этом году размещает свои американские отделения на свободном рынке. ОАО «Северсталь» недавно продала свои заводы под Детройтом и в Колумбусе. Доходы с этих сделок составили 2,3 млрд долларов, и использовались для выплаты дивидендов акционерам и минимизации долгов компании.

Задолженность «Евраза», по оценкам аналитиков, составляла к 30 июня $ 6,1 млрд. Продажа североамериканских активов будет варьироваться по цене между 2 и 2,8 млрд долларов. Предполагается, что эти деньги как раз и пойдут на уплату долгов. «Это — главная причина проведения IPO”, - сообщают аналитики.