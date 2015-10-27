В Японии готовят самое крупное IPO - Japan Post Holdings

Крупнейшее в мире первичное размещение намечается в Японии - за акции Japan Post Holdings и ее «дочек» инвесторы уже предложили почти $12 млрд. Эксперты оценивают эту сделку самой большой после IPO китайского ретейлера Alibaba.

На предварительных оценках акции Japan Post Holdings Co. и его банковских подразделений подскочили выше первоначальных цен публичного размещения, хотя официально бумаги начнут торговаться только на следующей неделе. Во время утренних азиатских торгов цены на акции Japan Post Holdings поднялись примерно на 5%. Благодаря аппетиту инвесторов к триединой IPO правительству Японии уже удалось поднять максимальную цель до 1,44 трлн иен ($11,9 млрд). Это будет крупнейшая продажа государственного имущества в стране - после того, как в 1987 году приватизировали Nippon Telegraph & Telephone Corp. Кроме того, IPO холдинга Japan Post Holdings уже признали крупнейшим публичным размещением после IPO китайского Alibaba в 2014 году (компания получила примерно $25 млрд).

Заявленные покупатели в основном — это хедж-фонды, большинство покупателей - японцы. Торги акциями начнутся на бирже в Токио с 4 ноября. Заказы от инвесторов на акции были настолько активными, что за два дня книга заявок была подписана. Как сообщает РБК, на прошлой неделе инвесторы уже покупали акции банковского и страхового подразделений холдинга – Japan Post Bank и Japan Post Insurance. В обоих случаях цены были выше предложенных правительством. В общей сложности, по подсчетам Bloomberg, инвесторам готовы продать примерно 11% акций всех трех компаний. В Japan Post входит 24 тыс. почтовых отделений по всей стране.

Большая часть выручки холдинга приходит от страховщика Japan Post Insurance и одного из ведущих мировых банков Japan Post Bank, в общей сложности компании приносят около 80% выручки. В прошлом году выручка была на уровне $152,1 млрд, чистая прибыль компании – почти $4 млрд. После IPO стоимость страхового подразделения Japan Post достигает $10,7 млрд, банка Japan Post – $52 млрд.

Учитывая огромный спрос на акции почтовой компании, правительство Японии может продолжить размещение акций Japan Post и в целом выручит за них больше $33 млрд, подсчитали аналитики Reuters.