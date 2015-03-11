Видео: Макс Кайзер. Что происходит с мировой финансовой системой?

Таким вопросом задались ведущие программы "Обзор Макса Кайзера". Они вновь обсуждают современное состояние экономики и финансового мира, пытаясь найти ответы на самые непростые вопросы. Например, почему растет число крупных махинаций? Как центробанки покрывают мошенников на нью-йоркской Уолл-стрит и в лондонском Сити? Почему центробанки лгут?



Во второй части передачи Макс Кайзер представит свой анализ экономической ситуации в мире и получит отличную оценку от профессора международного банковского дела Саутгемптонского университета Ричарда Вернера.

Видео:



