Обзор по рынку и прогноз на 10.03.2015

10 марта 2015 г.

В начале новой недели европейские валюты предприняли попытку развить восходящую коррекцию. Но нельзя сказать, что она оказалась сильно успешной. Рост был краткосрочным и к текущему моменту и евро, и фунт возобновили падение в паре с долларом США. Спрос на американскую валюту продолжают поддерживать ожидания того, что ФРС США все же пойдет на повышение ставки в конце второго квартала. На этом же фоне пара доллар/йена смогла обновить максимум на уровне 122,02.

Сегодня на азиатской сессии пара евро/доллар обновила минимум на 1,0784. Давление на пару в среднесрочной перспективе будет оказывать запущенная 9 марта программа количественного смягчения от ЕЦБ. Разворота тренда можно будет ждать не раньше, чем макроэкономические отчеты из еврозоны начнут подавать стабильные сигналы о восстановлении экономики. На сегодняшний день значимых отчетов к публикации не запланировано, поэтому динамика пары будет обусловлена ранее сформированными настроениями. А это значит, что вполне возможно движение в район уровня поддержки 1,07.

Пара фунт/доллар снова возвращается к поддержке на 1,5070. Если говорить о состоянии национальной экономики, то она особых опасений не вызывает и выглядит достаточно стабильной, особенно в сравнении с европейской. Но, тем не менее, спрос на доллар, который усилился в последнее время явно мешает британцу отыграть этот факт. На текущем этапе поддержать фунт могут лишь агрессивные комментарии представителей Банка Англии. Если, например, сегодня, Марк Карни даст понять, что МРС все же готов рассмотреть в скором времени возможность начала повышения ставки, фунт может попытаться вернуться в район уровня 1,5130. Хотя рост не будет длительным.

Пара доллар/йена протестировала сопротивление на 122,00. Но пока закрепиться выше не смогла. Учитывая, что в первой половине недели значимых отчетов из США к публикации не запланировано, не исключено, что без дополнительных катализаторов пара все же разовьет откат в район уровня 121,00. Но вот в дальнейшем, при условии, что данные по розничным продажам выйдут выше ожиданий, она вполне может попытаться пройти этот барьер еще раз.