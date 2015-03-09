7 принципов построения прибыльных торговых систем

Довольно таки интересно, когда трейдеры начиная свой путь на финансовых рынках в первую очередь думают о какой-то торговой системе, методе или же стиле торговли, которым они будут зарабатывать деньги. Или же начинают задавать вопросы: “И сколько же можно зарабатывать по той или иной торговой стратегии”. Это в корне неправильный настрой на торговлю.

В первую очередь необходимо набраться опыта и понять как функционирует рынок. Изучить его “анатомию”, прежде чем браться за скальпиль хирурга. Понять главные принципы, концепции торговли. Поэтому глупо становиться хирургом и начинать свой путь с изучения скальпиля. Сначала нужно изучить анатомию. Тоже самое касается фондового рынка — в первую очередь необходимо изучить главные принципы.

Есть 7 главных принципов, на основе которых можно построить любую торговую систему, любой торговый метод. Без знания этих основ можно слить не один депозит пробуя разные торговые системы и стратегии.

Если плохо понимать главные принципы, тогда пропадает смысл во всех индикаторах, системах, фильтрах, форумах, чатах, советах и сигналах. Их использование будет напрасной тратой времени сил и денег.

Что же это за такие принципы?

Импульс: один из самых главных принципов функционирования рынка. Все движения основаны на импульсе. Таким образом формируется тренд, откаты. В основе всех этих движений лежит импульс. Большинство индикаторов основаны на импульсе. Поэтому очень важно понимать роль импульса.

Степень участия акции в общем движении. Общее движение рынка это совокупность движений нескольких сотен или нескольких тысяч акций. Поэтому важно насколько акция принимает участие в этом общем движении.

Выбор акций. Поскольку общее движение состоит из движений отдельных акций, выбор правильной акции из всего огромного количества является очень важным. Необходимо знать много разных способов и ресурсов отбора акций. А также выбирать “правильные” акции.

Рыночные аномалии. Если ваша торговля основывается на проверенной и статистически положительной аномалии, тогда вы будете делать деньги. И никакое количество индикатор вам абсолютно не нужны. Основательное понимание таких аномалий даст вам преимущество.

Микроструктура рынка. Дает понимание того, как происходит обмен и как функционирует рынок. Особенно важен этот принцип для свинг трейдинга и торговли внутри дня. Необходимо понимать роль маркет мейкеров, торговых роботов, арбитражеров, больших фондов и т.д. Их поведение и тактика создает определенные торговые модели. Нужно находить и выбирать работающие модели.

Инвестирование в рост. Эти инвесторы покупают акции, компаний, которые растут быстрее, чем средняя компания на рынке. Необходимо понимать роль подобных покупок.

Ценовое инвестирование. Ценовые инвесторы ищут акции таких компаний, которые недооценены рынком. Они считают, что рынок чрезмерно реагирует на хорошие и плохие новости, из-за чего движение цен акций не соответствует долгосрочным фундаментальным характеристикам компании. В результате есть возможность получить прибыль, покупая акции, когда цена на них занижена.

Без понимания этих концепций трудно работать стабильно и прибыльно. Построение любой системы должно учитывать эти принципы.

Именно с изучения и понимания этих принципов должен начинать трейдер. А после уже выстраивать свою торговлю, стратегию и стиль.