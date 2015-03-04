Доллар и евро ждут решений регуляторов

Доллар устоял вблизи 11-летнего максимума против корзины основных валют в среду: инвесторы ожидают экономических данных из США, а также свежих «ключей» к политическому курсу ЕЦБ на этой неделе. Индекс доллара вырос на 0,1 до значения 95,451. Во вторник он доходил до самого сильного своего уровня с сентября 2003 года — 95,570 пунктов.

С начала года индекс доллара вырос приблизительно на 5,7%: этому способствовали данные о том, что экономика США развивается бодрее, чем остальные главные мировые регионы. Рост индекса замедлился в феврале. Это связано с неопределенностью по поводу того, когда ФРС США поднимет свою процентную ставку.



USDJPY осталась на уровне 119,69 (на 9.00 мск). Ранее на азиатских торгах курс доллара снижался до внутридневного минимума (119,50 иен). Давление на доллар против иены усиливается тем, что в среду снизились японские акции (это усиливает японскую валюту).

Дальнейшее движение доллара многие инвесторы связывают со стратегической встречей ФРС. Если американский регулятор будет по-прежнему избегать слова «терпение» на встрече 17 — 18 марта, то, вполне возможно, это проложит путь для июньского повышения ставки. Чуть позже сегодня на американскую валюту может повлиять статистика о рынке услуг и занятости в частном секторе. В пятницу все с нетерпением ждут данных по занятости и рынку труда.

Пара EURUSD на 9,00 мск колеблется на отметке в 1,1169, а вчера падала до самой низкой своей отметки с конца января ($ 1,1155). В последние несколько сессий на евро давят ожидания стратегической встречи ЕЦБ, которая состоится завтра: в этом месяце планируется начать массированную программу скупки облигаций. «QE очень давит на общее настроение по отношению к евро», — говорит Масафуми Ямамото, стратег рынка в Praevidentia Strategy (Токио).