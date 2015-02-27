Еженедельный дайджест 23-27 февраля: Девальвация рубля как лекарство для экономики, смена стратегии ОПЕК, на что заменить франки и золото

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Новость недели: Девальвация рубля - панацея для экономики и бизнеса?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Рейтинг Moody's, стратегия ОПЕК, Энергетический союз ЕС в обход России



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти, золоту, природному газу



Новости компаний: Российский онлайн-рынок, исследования "Роснефти" в Черном море, сделка "Роснефти" и North Atlantic Drilling



В мире: Тревоги Евросоюза, угроза дефляции в США, китайские экономические показатели, промпроизводство в Японии

