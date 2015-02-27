Еженедельный дайджест 23-27 февраля: Девальвация рубля как лекарство для экономики, смена стратегии ОПЕК, на что заменить франки и золото

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Девальвация рубля - панацея для экономики и бизнеса?
- РБК: В МЭР заявили об устранении перекосов в экономике после девальвации
- Бизнес Online: Бастрыкин заподозрил Набиуллину в «девальвации в интересах отдельных участников»
- Коммерсант: Экономика ждет продолжения девальвации. На ней намерены заработать и компании, и физические лица
- РБК: Эксперты оценили эффект девальвации на долги компаний в $350 млрд
- Slon.ru: СМИ сообщили о снижении объема долга российских компаний из-за девальвации рубля
- Вести Экономика: Девальвация рубля и гривны ударила по "ВымпелКому"
- Ведомости: Рубль показал наивысший месячный рост с 1993 года
- Ведомости: Страны СНГ страдают от санкций и девальвации рубля
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Рейтинг Moody's, стратегия ОПЕК, Энергетический союз ЕС в обход России
- MQL5 Blogs: В Москве кризис коммерческой недвижимости. Пострадал сам Абрамович
- Lenta.RU: Резервы России сократились на 4 миллиарда долларов за неделю
- Финам: В Госдуме не поддержали отмену продуктового эмбарго и повышение парламентского контроля
- ТАСС: РФ готова рассмотреть заявки КНР на получение доли свыше 50% в нефтегазовых месторождениях
- Forbes: Необаятельная и непривлекательная: инвесторы из Азии не спешат в Россию
- РИА Новости: Moody's понизило рейтинг пяти российских компаний с госучастием
- Deutsche Welle: Агентство Moody's снизило рейтинги 14 российских компаний
- RBC Quote: Решение Moody's не слишком страшно для рубля
- ИноСМИ: Bloomberg: Экономика России вовсе не разорвана «в клочья»
- Russia Today: Китайский эксперт: Западные рейтинговые агентства представляют интересы США
- Deutsche Welle: Россия опустилась в рейтинге важнейших импортеров Германии
- MQL5 Blogs: Советы для подпольных миллионеров: на что заменить франки и золото?
- Вести Экономика: ОПЕК: смена стратегии или крах
- MQL5 Blogs: Почему члены ОПЕК испугались и заговорили об экстренной встрече?
- BBC Russian: "Пятый этаж": Россия и энергетическая политика ЕС
- Deutsche Welle: Для чего ЕС создает Энергетический союз
- Новая Газета: Малый бизнес не для малых сих
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 27 февраля.
- FXStreet: Ежедневный обзор валютного рынка
- Вести Экономика: Рубль остается стабильным на фоне роста цен на нефть
- Investing.com: Рубль подешевел на утренних торгах пятницы
- РБК Quote: Делать ставку на дальнейшее существенное укрепление рубля сейчас не стоит
- FXStreet: Евро рухнул. Сегодня в свете прожекторов: немецкая инфляция
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 27 февраля 2015 года, технический анализ
- FXStreet: EUR/USD продолжит снижение – TDS
- FXTeam: USD/JPY. Курс валюты зажат между двух уровней
- FXEmpire: Прогноз по GBP/USD на 27 февраля 2015 года, технический анализ
Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти, золоту, природному газу
- РИА Новости: Золото дешевеет, невзирая на статистику из Китая
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 27 февраля 2015, технический анализ
- Investing.com: Фьючерс на золото почти без изменений накануне публикации данных США
- РИА Новости: Саудовский министр: рынки спокойны на фоне увеличения спроса на нефть
- BBC Russian: Стоит ли ждать роста цен на нефть?
- Forbes: Нефтяная карма: развивающимся рынкам грозит обвал
- FXempire: Прогноз по нефти на 27 февраля 2015 года, технический анализ
- MQL5 Blogs: Нефть растет: европейские проблемы идут ей на пользу
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 27 февраля 2015 года, технический анализ
Новости компаний: Российский онлайн-рынок, исследования "Роснефти" в Черном море, сделка "Роснефти" и North Atlantic Drilling
- Ведомости: Из-за кризиса темпы роста доходов Mail.ru Group и «Яндекса» заметно снизились
- РИА Новости: Mail.Ru запускает программу мотивации, направив на нее до 5% акций
- Финам: Как меняется российский онлайн-рынок
- Ведомости: У интернет-компаний падают доходы
- Forbes: 20 самых дорогих компаний Рунета: рейтинг Forbes
- BBC Russian: Компьютерная компания Lenovo стала жертвой кибератаки
- Вести Экономика: BlackBerry прокачает безопасность Android-смартфонов
- MQL5 Blogs: Созрела ли Apple для коррекции?
- Вести Экономика: ExxonMobil потеряет $1 млрд из-за санкций против РФ
- РИА Новости: "Роснефть" в 2015-2019 годах проведет исследования на Черном море
- Коммерсант: Буровые уплывают от "Роснефти". Сделка по North Atlantic Drilling срывается
- Финам: Банк ВТБ приобрел 9,99% акций группы "Открытие Холдинг"
В мире: Тревоги Евросоюза, угроза дефляции в США, китайские экономические показатели, промпроизводство в Японии
- ИноСМИ: Падение валют: кто ниже?
- Euronews: Тревоги ЕС: Греция, Украина, терроризм
- BBC Russian: Греция: первые протесты против нового правительства
- Euronews: Мартин Шульц: “к Греции и Франции равное отношение”
- Deutsche Welle: При отличных показателях рост экономики ФРГ чуть замедлился
- Deutsche Welle: Португалия: между отчаянием и надеждой
- Xinhua: Китай в 2015 году будет совершенствовать меры по обеспечению стабильного роста внешней торговли
- Xinhua: В первом месяце 2015 года в Китае отмечен 30-процентный рост объема фактически освоенных зарубежных инвестиций
- Вести Экономика: Рост промпроизводства в Японии достиг максимума
- MQL5 Blogs: "Игра престолов": версия ФРС
- Euronews: Угроза дефляции – теперь и в Америке
- Голос Америки: США и Куба проведут новый раунд переговоров о восстановлении дипотношений
- MQL5 Blogs: Дональд Трамп устал от некомпетентного руководства и баллотируется в президенты