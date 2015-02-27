Еженедельный дайджест 23-27 февраля: Девальвация рубля как лекарство для экономики, смена стратегии ОПЕК, на что заменить франки и золото
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 23-27 февраля: Девальвация рубля как лекарство для экономики, смена стратегии ОПЕК, на что заменить франки и золото

27 февраля 2015, 10:26
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Девальвация рубля - панацея для экономики и бизнеса?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Рейтинг Moody's, стратегия ОПЕК, Энергетический союз ЕС в обход России

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Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти, золоту, природному газу

Новости компаний: Российский онлайн-рынок, исследования "Роснефти" в Черном море, сделка "Роснефти" и North Atlantic Drilling

В мире: Тревоги Евросоюза, угроза дефляции в США, китайские экономические показатели, промпроизводство в Японии

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