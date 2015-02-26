Дональд Трамп устал от некомпетентного руководства и баллотируется в президенты

Американский миллиардер Дональд Трамп, который по совместительству еще и является республиканцем, объявил, что собирается участвовать в президентских выборах 2016 года. Целью его станет не развитие собственного бренда, не удовлетворение собственных амбиций и даже не развлечение, а ни много ни мало — спасение США от некомпетентных руководителей. Магнат с чувством говорит: «Я делаю это не ради удовольствия, а потому что страна попала в беду.». По словам Трампа, над США смеются люди по всему миру, Китай отбирает у Америки рабочие места, на Ближнем Востоке и с ИГИЛ проблемы так и не закончились, страной управляют некомпетентные люди.



Многие республиканцы прокомментировали заявление Трампа с известной долей скепсиса и иронии. «Это свободная страна, и каждый может тратить свои деньги по собственному разумению, но я не могу себе представить, что его изберут в президенты», - высказался бывший генеральный прокурор штата Нью-Хэмпшир Томас Рэт, коллега Трампа по политической партии. В числе самых вероятных кандидатов на президентское кресло от республиканцев большинство СМИ называет очередного Буша (на этот раз брата Буша-младшего) — Джеба и губернатора Нью-Джерси, Криса Кристи.