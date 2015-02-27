Нефть растет: европейские проблемы идут ей на пользу

Фьючерсы на Brent подскочили в пятницу. Цены сегодня поддерживают два фактора. Во-первых, в Северном море могут возникнуть проблемы с добычей, а во-вторых, в Европе опасаются перебоев с поставками газа. В целом, в течение прошедшего месяца Brent продемонстрировала самый крупный свой прирост с мая 2009 года — почти 15%. Этому способствовали, во-первых, сокращение буровых платформ, а во-вторых — ожидания того, что мировой спрос повысится с восстановлением темпов роста экономики.

На момент 9.27 мск фьючерсы на Brent с поставкой в апреле стоит 60,92 долларов за баррель, апрельские же фьючерсы на WTI – 49,03 (прибавив 1,79% ко вчерашним котировкам).



Сегодняшний рост нефти обусловлен тем, что, например, норвежская компания Statoil закрыла свою платформу в Северном море после обнаружения трещины в факельной вышке.

Плюс к тому, над Европой снова навис призрак дефицита газа: в Брюсселе в понедельник пройдут переговоры о поставке газа из России в Украину. Евросоюз снова послужит арбитром в денежно-газовых спорах между двумя враждующими державами. Путин предупредил в понедельник, что Россия остановит все поставки газа на Украину, а это, в свою очередь, может привести к сбоям поставок в Европу.

Снижение количества буровых установок в США в сочетании со спадом инвестиций в добывающую отрасль поддерживают ожидания снижения производства. Тони Нунан, риск-менеджер Mitsubishi Corp, прокомментировал: «Я думаю, добыча будет ниже, но не сразу, а через некоторое время. Между тем, инвесторы в полной уверенности, что всё случится одномоментно».