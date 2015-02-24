Почему члены ОПЕК испугались и заговорили об экстренной встрече?

Очередное резкое падение цен на нефть пугает некоторых членов ОПЕК. Министр нефти Нигерии сообщил Financial Times вчера, что крах цен на сырую нефть может заставить картель провести экстренное заседание.

ОПЕК не планировал собираться до июня. В последний раз, когда была встреча картеля, Саудовская Аравия объявила, что не будет сокращать добычу, чтобы компенсировать избыток нефти на рынке сырья. Избыток предложения появился из-за очень активной добычи сланцевой нефти в США.

С тех пор цены на нефть упали на 30%. Это больно отразилось на многих нефтедобывающих странах. Теоретически, экстренное заседание ОПЕК может подтолкнуть страны-производители урезать свои объемы добычи и подтолкнуть цены вверх. Но на самом деле такой исход представляется маловероятным.

"Абсолютно никаких признаков того, что они собираются встретиться в ближайшее время, нет", сказал Том Клоза, главный аналитик по нефти из Oil Prices Information Service. Другими словами, даже если ОПЕК проведет экстренное совещание, группа, скорее всего, не изменит стратегию.

Давайте посмотрим, откуда вообще пошел этот слух. Надо помнить, что о внеочередном заседании разговор пошел не из Саудовской Аравии (которая имеет реальную власть в ОПЕК) и даже не от влиятельных союзников, таких как Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Заявление сделала Диезани Аллисон-Мадуэке, министр нефти Нигерии. В то время как она является президентом ОПЕК и отвечает за координацию внеочередных заседаний, Аллисон-Мадуэке также представляет одну из стран, которые пострадали больше всего от падения цен на нефть.

Нигерия - крупнейший производитель нефти в Африке, нуждается в цене на нефть около $120 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, по данным Deutsche Bank. Но в конце прошлого года министр нефти Саудовской Аравии говорил, что он не будет сокращать добычу, даже если нефть упадет до $20 за баррель.

Решение Саудовской Аравии понятно: она хочет держать добычу на текущих уровнях, чтобы «выжать» производителей более высокими издержками в Северной Америке, которые и создали этот переизбыток нефти. Саудовская Аравия решила, что готова перенести низкие цены и кражу некоторой доли рынка сланцевой нефтью США и Канады.

Но Нигерия отчаивается, потому что для поддержания доли рынка имеет мало стимулов. Она имела все, но потеряла лучшего клиента — Америку. США импортировала сырую нефть и нефтепродукты из Нигерии всего на уровне 1,7 млн ​​баррелей в ноябре, а еще в июле 2010 года импорт был 36,4 млн баррелей.

"Вот в чем проблема Нигерии. У них невероятно нестабильное правительство, страна перегружена различными группировками и коррупцией, и у них нет валютных резервов, чтобы выдержать бурю низких цен", - сказал Клоза.

И ведь эта буря может длиться довольно долго — эксперты говорят о падении цен до $35 за баррель. Эдвард Морсе из Citigroup, который правильно предсказал крах нефти еще в 2008 году, предупредил в исследовательском отчете вчера, что недавнее ралли цен на нефть "выглядит как голова-фальшивка", а не поворотный момент. Морсе, который недавно сказал про реальность "конца эпохи ОПЕК", может быть, близок к правде, но нефть пока не собирается падать ниже — по крайней мере, до весны. Он считает, что сырая нефть может опуститься до $35 во втором квартале 2015 года и не вернуться к $60 до следующего года.

Неудивительно, что Нигерия хочет провести экстренное заседание.

К 10:27 по мск нефть марки Brent торговалась на уровне $58,58 за баррель, WTI - на уровне $49,06.

