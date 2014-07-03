Пять вопросов к Марио Драги
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Пять вопросов к Марио Драги

3 июля 2014, 15:27
Odillia
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Агентство Bloomberg приводит список из пяти вопросов, на которые обязан ответить Марио Драги, президент Центробанка Европы. Его пресс-конференция состоится во Франкфурте через 45 минут после объявления результатов встречи Центробанка (в 17.30 по московскому времени).

  1. Как будет работать TLTRO (долгосрочная операция рефинансирования европейских банков регулятором)? Программа направленного кредитования — центральный пункт стратегического пакета Драги, который был недавно анонсирован. Она нацелена на усиление мер по восстановлению еврозоны. Комплекс этого плана позволяет банкам возвратить предыдущие кредиты, а также поддерживает те финансовые организации, которые увеличивают долю кредитования реальных секторов экономики.

    А вот то, что написано в программе мелким шрифтом, нужно прояснить. Это может быть решающим в решении банков о том, стоит ли принимать первоначальное пособие на сумму примерно в 400 млрд евро.

  2. Сохранятся ли минимальные процентные ставки ЕЦБ? Ранее Драги заявлял, что они были снижены «в практических целях», и влиятельные политики всё еще имели возможности вносить небольшие корректировки во взятый регулятором курс. Два из трех экономистов, которые готовили обзор для Bloomberg Monthly сочли это сигналом в тому, что расходы по займам будут снижаться и далее. В то же время объявленный четырехлетний промежуток долгосрочного рефинансирования банков вызывает массу предположений о том, когда же все-таки будет повышена ставка. Аналитики-оригиналы предсказывают повышение к 2015 году, основная армия экономистов отодвигает это событие за границы 2017 года. В то же время, напомним, вчера ФРС США и Банк Англии уже высказались о том, что уже в следующем году они вполне готовы поднять ставки.

  3. Что с программами закупок?

    Представители ЕЦБ заявили, что активизировали приготовления к покупке ценных бумаг в свои активы. Впрочем, аналитики не ждут новостей об этом в текущем месяце. Драги долго сохранял приоткрытой дверь для крупномасштабной программы покупки активов — на случай, если ухудшится среднесрочная перспектива инфляции.

  4. Кстати, об инфляции. Каковы перспективы?

    Инфляция, которую ЕЦБ стремится удерживать на уровне чуть ниже 2%, с октября демонстрировала значение ниже 1%, а в июне составила и вовсе 0,5%. ЕЦБ предсказывал ускорение роста цен в ближайшие 2,5 года, и в 4 квартале 2016 г инфляция достигнет 1,5%.

  5. Как вообще дела, что новенького?

    Например, известно, что ЕЦБ обсуждает сокращение частоты встреч правления. За месяц руководители, видимо не успевают соскучиться друг по другу, и поэтому предлагается новая норма — 8 раз в год. Ходят также слухи, что в руководстве ЕЦБ ищут новую схему репрезентативной системы оценки работы банков, их активов и капитала.


#банки, Европа, ЕЦБ