Пять вопросов к Марио Драги

Агентство Bloomberg приводит список из пяти вопросов, на которые обязан ответить Марио Драги, президент Центробанка Европы. Его пресс-конференция состоится во Франкфурте через 45 минут после объявления результатов встречи Центробанка (в 17.30 по московскому времени).

Как будет работать TLTRO (долгосрочная операция рефинансирования европейских банков регулятором)? Программа направленного кредитования — центральный пункт стратегического пакета Драги, который был недавно анонсирован. Она нацелена на усиление мер по восстановлению еврозоны. Комплекс этого плана позволяет банкам возвратить предыдущие кредиты, а также поддерживает те финансовые организации, которые увеличивают долю кредитования реальных секторов экономики. А вот то, что написано в программе мелким шрифтом, нужно прояснить. Это может быть решающим в решении банков о том, стоит ли принимать первоначальное пособие на сумму примерно в 400 млрд евро.

Сохранятся ли минимальные процентные ставки ЕЦБ? Ранее Драги заявлял, что они были снижены «в практических целях», и влиятельные политики всё еще имели возможности вносить небольшие корректировки во взятый регулятором курс. Два из трех экономистов, которые готовили обзор для Bloomberg Monthly сочли это сигналом в тому, что расходы по займам будут снижаться и далее. В то же время объявленный четырехлетний промежуток долгосрочного рефинансирования банков вызывает массу предположений о том, когда же все-таки будет повышена ставка. Аналитики-оригиналы предсказывают повышение к 2015 году, основная армия экономистов отодвигает это событие за границы 2017 года. В то же время, напомним, вчера ФРС США и Банк Англии уже высказались о том, что уже в следующем году они вполне готовы поднять ставки.

Что с программами закупок? Представители ЕЦБ заявили, что активизировали приготовления к покупке ценных бумаг в свои активы. Впрочем, аналитики не ждут новостей об этом в текущем месяце. Драги долго сохранял приоткрытой дверь для крупномасштабной программы покупки активов — на случай, если ухудшится среднесрочная перспектива инфляции.

Кстати, об инфляции. Каковы перспективы? Инфляция, которую ЕЦБ стремится удерживать на уровне чуть ниже 2%, с октября демонстрировала значение ниже 1%, а в июне составила и вовсе 0,5%. ЕЦБ предсказывал ускорение роста цен в ближайшие 2,5 года, и в 4 квартале 2016 г инфляция достигнет 1,5%.