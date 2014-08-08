Невероятное рядом: российский ВВП вырос вопреки прогнозам

Несмотря на крайне негативный внешний фон, российская экономика довольно хорошо прошла первую половину года. По данным Росстата, рост ВВП за первый квартал составил 0,9%. Во втором квартале к экономике добавились еще 0,4% по сравнению с прошлым кварталом.

Для тех, кто следил за прогнозами чиновников и финансовых организаций, этот экономический рост стал чем-то вроде чуда. Российская особенность состоит в том, что мы мечемся между глубоким пессимизмом и ярым оптимизмом и быстро делаем выводы о состоянии нашей экономики. После присоединения Крыма в марте большинство прогнозов по России были резко снижены, часто без оглядки на фундаментальные показатели (особенно это было заметно по прогнозам курса рубля). Когда к маю политические риски снизились, экономические прогнозы были автоматически повышены. Почему же ВВП все-таки вырос?



Во-первых, уже в марте отток капитала из страны начал замедляться. Если в первом квартале из России вывели $62 млрд, то во втором — всего лишь $12 млрд (с поправкой на валютные свопы).

А во-вторых, ожидания резкой и бесконтрольной девальвации рубля создали ажиотажный спрос потребителей. В феврале — начале марта в стране был всплеск покупок товаров, цены на которые не сразу отражают удешевление рубля. Например, импортных автомобилей. Этот потребительский бум сдулся только к июню-июлю.

Что нас ждет в ближайшем будущем?

Все зависит от нас - то есть от того, какую стратегию выберет население. Сейчас есть два варианта поведения — наращивать потребление или же меньше тратить и больше сберегать. Спрогнозировать, какой выбор сделают россияне, довольно сложно. С одной стороны, в условиях неопределенности и новых санкций логично было бы откладывать деньги. Но с другой стороны, у населения может не хватить доверия к банковской системе.

Оценивать фактор санкций Евросоюза еще рано, но очевидно, что отток капитала из России продолжится. Но февральские рекорды, скорее всего, не повторятся: все, что можно было вывести легко, уже выведено.

Ожидать, что в третьем квартале экономика снова вырастет на 0,5%, квартал к кварталу не стоит. Впрочем, ждать, что рост окажется отрицательным, тоже не стоит. По итогам года рост ВВП будет положительным, но не достигнет уровня 2013 года. По большому счету, финальная цифра не так уж и важна, ведь основная проблема никуда не денется - российская экономика столкнулась со стагнацией. Да, замедление было многократно усилено внешним шоком, но у него есть структурные причины. У нас низкая безработица и загруженные производственные мощности с высокой долей износа. Производить существенно больше, чем мы уже производим, не получится.

Поэтому главный вопрос, который сегодня стоит перед страной: что нужно сделать, чтобы добиться продолжения экономического роста при неблагоприятном внешнем фоне? К сожалению, четкий план на этот счет еще не разработан.

