Драги помогает остановить распродажи на фондовом рынке Европы

"Драги только подтвердил то, что говорил ранее. Это хорошая новость, но ее не достаточно, чтобы реально предотвратить падение акций вниз", - считает трейдер Saxo банка Андреа Туэни. "После череды вялых макроэкономических данных из Европы и Китая, которые были у нас на этой неделе, консолидация фондового рынка, вероятно, еще не закончена".

Инвесторы получили отрицательные отчеты по экономическим данным на этой неделе из стран еврозоны, в том числе из Германии и Франции. В добавок к проблемам, индекс Ifo по деловым настроениям в Германии падает пятый месяц подряд в сентябре до самого низкого уровня с апреля 2013 года, есть вероятность в третьем квартале сильного отскока в крупнейшей экономике Европы.

Недавний мягкий «ремонт» экономических показателей в сочетании со слабыми реакциями по итогам ЕЦБ на прошлой неделе, намного увеличились шансы, что центральный банк прибегнет к другим мерам восстановления роста. "Это обеспечивает дополнительный сигнал о слабости экономической активности и повышает давление на политиков, которым предстоит решить эту проблему", - сказал Лин Грэм-Тейлор, стратег Rabobank.

Нефть марки Brent снижается третий день подряд на этой неделе, фьючерсы с поставкой в ​​ноябре падают до $96,43 за баррель, упав ниже $97 - «надутые» поставки и слабые экономические данные из Европы дают о себе знать.

Доллар держит пульс на новостях о геополитических проблемах. Тут очень много решают политические новости и сообщения о военных действиях США и арабских союзников.

Также сегодня выросла иена после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил озабоченность по поводу экономических последствий падения валюты до шестилетнего минимума, добавляя к смыслу паузу на этой неделе для подъема доллара.

"Нам кажется, - и я думаю, что большинство людей думают так же, - что это не то, о чем хотелось бы думать", - сказал дилер одного крупного международного банка в Лондоне. "(Но) это не удивительно, что мы видим, как иена показывает некоторое сопротивление в этот момент, учитывая небольшой откат, который мы видели в последние несколько дней".