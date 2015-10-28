Мнение: ЕЦБ не даст повысить ставки ни ФРС, ни Банку Англии

Может быть, сразу после Рождества. Возможно, весной. Конечно же, раньше лета. Целая армия высокооплачиваемых аналитиков и экономистов в Сити по-прежнему пишут сценарии и предсказания, когда же Банк Англии впервые за семь лет поднимет свою процентную ставку.

Точно так же на Уолл-стрит еще более многочисленная армия наблюдателей пытается вычислить, когда же Джанет Йеллен начнет ужесточение монетарной политики. В сентябре этого не произошло. Сегодня тоже вряд ли случится. Но на повестке дня еще остается декабрь, а в целом повышение ставки в следующем году выглядит весьма правдоподобно.

Но в действительности эти господа могут перестать беспокоиться и заняться чем-нибудь другим. Об этом пишет сегодня постоянный колумнист MarketWatch в своей очередной колонке для портала.

Так вот, и почему же можно не ждать роста ставки? Да потому что сейчас поводья в руках ЕЦБ, который удерживает ставки у нулевых отметок не только в еврозоне, но и во всем мире.

Логика очень проста. В то время как ЕЦБ по-прежнему агрессивно печатает деньги и закачивает их в систему, другие крупные центробанки не имеют возможности ужесточить денежно-кредитную политику. Это посеет слишком много хаоса в их собственных экономиках путем разбалансировки валютных рынков. А поскольку в ближайшее время в Европе рост ставки выглядит абсолютно невозможным, то и в Америке, и в Британии их тоже не увеличат.

Когда глава Банка Англии, Марк Карни, говорит не о выходе из ЕС и не об изменении климата, он любит на досуге предупредить всех о неизбежном росте процентных ставок. Карни заявляет, что заемщики должны быть готовы к росту курса, который «возможен».

Еще в июле он сказал в парламентском комитете, что «всё ближе становится точка, в которой вырастут процентные ставки». Впрочем, этот рефрен Карни повторяет каждые несколько недель вот уже последнюю пару лет. И все же, несмотря на это, день, когда ставки действительно вырастут, пока на горизонте не виден.

То же самое можно сказать и о ФРС. На заседании МВФ в Лиме в начале октября вице-председатель ФРС Стэнли Фишер утверждал, что вполне возможен рост ставки до конца 2015 года. Руководитель ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли говорил то же самое, как и большая часть остальных чиновников FOMC. Может быть, возможность повышения ставки на сентябрьском заседании в какой-то момент даже действительно была.

Но дальше все идет так же, как и в Банке Англии: долгожданный день снова отодвигается, и кажется, что никогда не настанет.

Что же сдерживает Карни и Йеллен?

Сложно найти хоть сколько-нибудь разумное объяснение тому, что в Великобритании до сих пор удерживается самая низкая за 300 лет существования Банка Англии процентная ставка «для чрезвычайных ситуаций». В последнем квартале немного замедлился рост, но он находится на уровне 0,5% и все еще вполне отвечает историческим стандартам для зрелой, неторопливой экономики, такой, как британская. Занятость высокая, а заработная плата растет на 3% в год, что считается более чем достойным курсом.

Если это считать «чрезвычайной ситуацией», то как же тогда выглядит нормальная?

То же верно и для Соединенных Штатов. Рост достойный, рабочие места создаются. Можно было бы понять низкие ставки. Но близкие к нулю? Американскую экономику, как и британскую, очень сложно описать как образцово-показательную «чрезвычайную ситуацию».

Вот в чем состоит реальная проблема. В то время, пока ЕЦБ по-прежнему агрессивно накачивает экономику дешевыми деньгами, любому другому крупному центробанку будет катастрофически сложно повысить ставки.

ЕЦБ запустил масштабную программу QE в марте. Пока она не оказала серьезного влияния на евро. Курсы практически не сдвинулись с места, цены на фондовые бумаги даже немного снизились от весенних уровней, а рынок недвижимости (за исключением Испании и Ирландии) остается подавленным.

Несмотря на это, Марио Драги полон решимости удвоить усилия и продолжить реализовывать эту политику. На своей пресс-конференции на прошлой неделе он сказал, что банк изучает варианты расширения QE. Сейчас рынки делают ставку на то, что в декабре могут последовать какие-либо действия по вкачиванию большего количества денег в систему.

Если до Нового года этого не произойдет, то точно случится в начале 2016.

Но надо понимать, что ЕЦБ — не изолированная система. Еврозона — очень крупный экономический блок. ВВП ее составляет более $13 трлн, и здесь сосредоточен 21% от всего мирового производства — это столько же, сколько в США, и больше, чем в Китае или Японии.

На действия ЕЦБ уже отреагировали другие центробанки. В Швейцарии отменили привязку франка к евро и ввели отрицательные ставки. Несколько дней назад швейцарцы объявили, что у них нет другого выбора, кроме как увести ставки еще глубже в минус. В Дании сохранили привязку кроны к евро, однако тоже приняли отрицательные процентные ставки. Если бы эти страны этого не сделали, то обменные курсы их валют непременно выросли бы, а это явно не оздоровило бы их экономики.

Впрочем, и Швейцария, и Дания представляют незначительные по объемам центробанки. Но воздействию подвергаются и крупные регуляторы.

Наиболее очевидный пример — Великобритания. Около 16% экономики Великобритании — это экспорт в еврозону. Если обменные курсы вырастут, потому что Великобритания поднимает ставки, а ЕЦБ усиленно печатает деньги, экспортеры получат удар под дых. Нужно ли это центробанку? Особенно если учесть, что никакой угрозы от инфляции в стране нет — цены в стране падают.

США не так зависят от экспорта. Но корпоративные прибыли складываются в большой степени из зарубежных доходов, а это и определяет фондовый рынок. Может ли ФРС позволит доллару критически вырасти против евро? Вряд ли.

Еще раз повторимся: пока ЕЦБ агрессивно печатает деньги, любому другому центробанку будет очень трудно поднять ставки. Не похоже, чтобы ЕЦБ в ближайшее время собирался останавливаться.

Вывод: ставка Банка Англии и ФРС США останется на нуле намного дольше, чем большинство из вас думают. Чиновники предупреждают о том, что повышение ставки не вызывает никаких сомнений. Но пока не завершилось QE ЕЦБ — можно расслабиться. Ничего подобного не случится.



